Исходя из актуальных рыночных условий.

На квартальной отчётной конференции представители NVIDIA неоднократно давали понять, что новое поколение игровых видеокарт будет представлено до конца текущего года даже в условиях заметного затоваривания складов изделиями существующего поколения. Глава компании даже пояснил, что новинки должны расположиться на уровень выше носителей архитектуры Ampere.

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Источник изображения: NVIDIA

Когда представители ресурса Barron’s попытались выяснить у финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), будет ли сохранена ценовая структура предложений компании после выхода преемников Ampere в игровом сегменте, она пояснила, что цены будут определены ближе к моменту анонса, исходя из текущей рыночной ситуации. Сам Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) на отчётном мероприятии пообещал, что в новый год компания войдёт с уже представленной новой игровой архитектурой, а подробности о ней он собирается поведать 20 сентября на открытии GTC.

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На дополнительных торгах акции NVIDIA снизились в цене почти на 5% из-за прогноза по выручке компании на третий квартал – он не превысил $5,9 млрд, хотя аналитики ожидали оглашения суммы почти на миллиард долларов США выше. Во втором квартале выручка в игровом сегменте снизилась на 33% в годовом сравнении не только за счёт сокращения количества реализуемых видеокарт, но и благодаря снижению средней цены.