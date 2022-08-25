Своими досрочными откровениями о снижении выручки в игровом сегменте во втором квартале представители NVIDIA несколько снизили степень интриги, которая предшествовала публикации финансовой отчётности, поэтому на квартальном мероприятии фокус сместился в сторону оценки текущего уровня спроса. Строго говоря, руководство NVIDIA во время своего выступления всячески давало понять, что непосредственно со спросом в долгосрочной перспективе всё будет нормально, а с текущей корректировкой складских запасов компания надеется справиться к концу текущего года.
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Цены будут корректироваться, чтобы освободить дорогу новому поколению видеокарт, но когда оно будет выведено на рынок, Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) уточнять не стал, лишь под занавес своего выступления заявив, что в новый календарный год компания войдёт с новой игровой архитектурой. По его словам, в рознице объёмы продаж игровых видеокарт даже сейчас на 70% выше, чем были до пандемии, просто их избыток на складах вынуждает компанию существенно снизить объёмы поставок новой продукции.
Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) добавила, что во втором и третьем кварталах сообща NVIDIA оценивает ёмкость рынка игровых видеокарт в $5 млрд применительно к объёмам реализации в рознице. Если учесть, что во втором квартале профильная выручка едва превысила $2 млрд, и в эту сумму вошли и компоненты для игровых консолей, а в третьем квартале NVIDIA рассчитывает столкнуться с дальнейшим снижением выручки на этом направлении, то становится понятно, что сумма в $5 млрд будет обеспечена преимущественно за счёт реализации уже имеющихся складских запасов. Глава NVIDIA, кстати, намекнул, что игровые решения нового поколения расположатся «следующим слоем» над представителями архитектуры Ampere с точки зрения ценового позиционирования. Впрочем, если учесть, что нынешнее поколение видеокарт теряет в цене в силу затоваривания рынка, угадать диапазон цен на видеокарты семейства GeForce RTX 40 всё равно не представляется возможным.