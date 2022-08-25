Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA утверждает, что объёмы розничных продаж видеокарт сейчас на 70% выше, чем до пандемии
Просто их поставки компании пришлось резко сократить до конца текущего года.
рекомендации
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Своими досрочными откровениями о снижении выручки в игровом сегменте во втором квартале представители NVIDIA несколько снизили степень интриги, которая предшествовала публикации финансовой отчётности, поэтому на квартальном мероприятии фокус сместился в сторону оценки текущего уровня спроса. Строго говоря, руководство NVIDIA во время своего выступления всячески давало понять, что непосредственно со спросом в долгосрочной перспективе всё будет нормально, а с текущей корректировкой складских запасов компания надеется справиться к концу текущего года.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Цены будут корректироваться, чтобы освободить дорогу новому поколению видеокарт, но когда оно будет выведено на рынок, Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) уточнять не стал, лишь под занавес своего выступления заявив, что в новый календарный год компания войдёт с новой игровой архитектурой. По его словам, в рознице объёмы продаж игровых видеокарт даже сейчас на 70% выше, чем были до пандемии, просто их избыток на складах вынуждает компанию существенно снизить объёмы поставок новой продукции.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) добавила, что во втором и третьем кварталах сообща NVIDIA оценивает ёмкость рынка игровых видеокарт в $5 млрд применительно к объёмам реализации в рознице. Если учесть, что во втором квартале профильная выручка едва превысила $2 млрд, и в эту сумму вошли и компоненты для игровых консолей, а в третьем квартале NVIDIA рассчитывает столкнуться с дальнейшим снижением выручки на этом направлении, то становится понятно, что сумма в $5 млрд будет обеспечена преимущественно за счёт реализации уже имеющихся складских запасов. Глава NVIDIA, кстати, намекнул, что игровые решения нового поколения расположатся «следующим слоем» над представителями архитектуры Ampere с точки зрения ценового позиционирования. Впрочем, если учесть, что нынешнее поколение видеокарт теряет в цене в силу затоваривания рынка, угадать диапазон цен на видеокарты семейства GeForce RTX 40 всё равно не представляется возможным.

#nvidia #аналитика #видеокарты #финансы #ampere #ada lovelace #geforce rtx 40
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

С апреля видеокарты AMD Radeon RX 6000 подешевели сильнее, чем NVIDIA GeForce RTX 30
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11
6
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
44
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
69
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
7
Краткий обзор бюджетного SSD Apacer AS340X 480GB AP480GAS340XC-1
5
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 2
+
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
08:16
Я вас умоляю, какие заповеди? Бога в церковь уже давно не пускают.
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
GumanoidT
08:09
Лол!
Основатель NVIDIA утверждает, что объёмы розничных продаж видеокарт сейчас на 70% выше, чем до пандемии
Polios Myelos
08:04
хотелось бы услышать мнение патриотов, когда на их налоги то китайских роботов закупают, то человека в костюм сажают и т.д
Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой
Иван Романов
07:59
неее, тока саша петров, онли он
Вместо больших конейнеровозов морскими перевозками займутся парусники с электродвигателем
Dce
07:58
Более того, даже Optane на глаз не отличить от SATA шных ссдшек. При обычном, бытовом использовании.
Samsung разочаровала, представив SSD 990 Pro без поддержки PCIe 5.0, но впечатлила характеристиками
Сергей Влащенко
07:56
Про последнее не согласен
В World of Tanks стартовала великая миграция – что делать танкистам из Украины, Беларуси и России
Артем Спиридонов
07:54
чойта7 отличный экран, производительное железо, тонкий корпус. Во всяком случае их пад 11 ый был очень приличный.
Huawei готовит к релизу производительный планшет MatePad Pro 12.4 со 120-Гц дисплеем
Leonator
07:53
Особенно ремастер HL1 повеселил. Эти ребята вообще в курсе про Black Mesa? Если этого мало - есть HL Source. Для извращенцев есть демейк BM до графония HL1 оригинал.
Nightdive Studios готовит ещё несколько ремастеров культовых игр — от Wolfenstein 3D до Quake III Arena
massaker68
07:50
Ну random write менее важен, чем random read. 80K IOPs это 328MB/s, а у 980Про было 60К=246 (причём у меня в бенчах реально 244-245), а вот 22К это всё те же 90-91 МБ/с (у меня реально в бенчах было 9...
Представлены M.2 SSD накопители Samsung 990 PRO — быстрые решения с интерфейсом PCIe 4.0
Владимир Путин
07:50
Надо чтобы бесплатно их раздавали, тогда мамкины геймеры смогут позволить себе карту)
В магазинах РФ цены на видеокарты приблизились к рекомендованным 2020 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем