На страницах сайта DigiTimes в последнее время стали чаще появляться интервью с отраслевыми аналитиками и экспертами, в рамках очередной публикации издание поделилось оценками происходящего в мире, сделанными профессором практики управления Гарвардской школы бизнеса Уилли Ши (Willy Shih). Особые комментарии интервьюируемого коснулись ситуации вокруг Тайваня, который в настоящее время выпускает до 63% всех полупроводниковых компонентов в мире, а в части передовой литографии степень зависимости мировых заказчиков от Тайваня достигает 90%.
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По словам эксперта, тайваньские компании и правительство привыкли спокойно относиться к угрозам, связанным с Китаем, считающим остров частью своей территории. Особых мер «на всякий случай» тайваньский бизнес предпринимать не готов, хотя тех же европейцев события этой весны заставили о многом задуматься в плане своей энергетической независимости. Тайвань импортирует до 98% необходимых острову энергоносителей, и если на долю атомной энергетики сейчас приходятся 6,3% необходимых ресурсов острова, то к 2025 году соответствующие типы электростанций должны перестать функционировать.
Энергетические потребности Тайваня на 47% покрываются нефтепродуктами, на 30% каменным углем, на 15% сжиженным природным газом. Географическая обособленность острова не позволяет подключить его к материковым энергосистемам, да и зависел бы он в этом случае преимущественно от Китая. Возобновляемые источники электроэнергии не так стабильны в плане снабжения, как того требует промышленность. Проблемой Тайваня, по мнению профессора Ши, является невозмутимое самодовольство, хотя в свете современных геополитических изменений властям острова следовало бы больше задумываться о планах действий в чрезвычайных ситуациях.