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Новости Hardware Алексей Сычёв
Села батарейка: энергетический кризис в Китае лишил автовладельцев возможности заряжать электромобили
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Сильнейшая за последние 60 лет засуха уже вынудила власти китайской провинции Сычуань ограничить энергоснабжение промышленных предприятий, но этим удар по местной экосистеме производства и эксплуатации электромобилей не ограничился. Как сообщает Bloomberg, автовладельцы в двух городах Сычуаня уже столкнулись с неработающими публичными станциями экспресс-зарядки электромобилей, среди прочих на непопулярные меры в виде их отключения были вынуждены пойти компании NIO и Tesla.

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Источник изображения: NIO

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В случае с местным конкурентом компании Илон Маска, впрочем, ситуация несколько проще по той причине, что NIO располагает сетью пунктов автоматической экспресс-замены тяговых батарей. В обычных условиях клиент приезжает на машине с подсаженной батареей и автоматически меняет её на заряженную за несколько минут. В условиях энергетического кризиса NIO призвала клиентов, имеющих возможность заряжать батареи своих электромобилей дома, помогать своим менее удачливым товарищам, которые могут полагаться только на публичные зарядные станции. Автовладелец может зарядить батарею дома и сдать её в пункт замены, чтобы она послужила другому обладателю электромобиля NIO. Практикуется и предоставление скидок на зарядку в ночное время, когда нагрузка на электросеть ниже.

#китай #электромобили #энергетический кризис
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