По крайней мере, на вторичном рынке, как утверждают аналитики.

Специалисты UBS обратили внимание на вторичный рынок видеокарт, проанализировав динамику цен с апреля по июль включительно. По их данным, цены на видеокарты NVIDIA семейства GeForce RTX 30 за это время снизились в среднем на 26%, тогда как видеокарты AMD семейства Radeon RX 6000 на вторичном рынке в этот период потеряли в цене в среднем 29%.

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Источник изображения: AMD

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Цены в настоящее время опустились ниже рекомендованного производителями уровня, что явно указывает на превышение предложением уровня спроса. В июле динамика снижения цен на видеокарты замедлилась, но это может быть временным явлением, как считают аналитики UBS, вызванным отскоком курса криптовалют. Поскольку реформы в сфере методов добычи Ethereum будут реализованы в середине сентября, вторичный рынок видеокарт к тому времени должен будет получить дополнительное количество высвободившихся «орудий криптопроизводства».