В комплекте идёт 12 насадок, а все покупатели могут поучаствовать в розыгрыше ценных призов

Многие люди уже оценили удобство использования электрических зубных щёток. На этот раз удивить фанатов технологичных гаджетов решила Xiaomi. В продажу поступила новая зубная щётка, обладающая продвинутыми функциями и способная проработать от одного заряда 365 дней.Зубную щётка Nandme NX-7000 можно смело назвать вершиной технологической мысли. При первом запуске она активирует чувствительный режим, который подходит как новичкам, так и тем, у кого есть проблемы с полостью рта. Для выбора доступны 15 различных режимов, а каждый раз после выключения срабатывает функция памяти. Это значит, что в следующий раз не придётся снова настраивать наиболее удобную скорость и частоту вращения. Согласно официальным данным, максимальная амплитуда вращения достигает 41 000 оборотов в минуту, поэтому стоит начинать с самых простых режимов, что позволит плавно перейти от ухода за ротовой полостью, к отбеливанию и очистке трудно доступных мест.Каждые 30 секунд Nandme NX-7000 отключается, позволяя сделать паузу, сменив направление и область очистки, что оказывает положительное влияние на конечный результат. По истечении 2 минут щётка останавливается самостоятельно, при этом заряда аккумулятора окажется достаточно на 365 дней, даже если владелец будет чистить зубы два раза в день. В комплекте идут 12 насадок, каждая из которых рассчитана на срок службы в 1 месяц. После этого производитель рекомендует взять новую головку, что повысит эффективность работы прибора. Nandme NX-7000 поставляется в синем и белом цвете, а в коробке можно найти зарядное устройство USB Type-C, а длительный срок работы зубной щётки обеспечивается ёмким аккумулятором на 2600 вАч.Защиту от влаги обеспечивают плотные резиновые заглушки, а сама щётка полностью соответствует стандарту IXP7. Это значит, что пользователь может полоскать устройство под проточной струёй воды и даже мыть его в ёмкости с водой. Самое главное не деформировать и не открывать заглушки во время контакта с влагой. Одной из главных фишек Nandme NX-7000 представители Xiaomi называют наличие акустического двигателя с центральной осью. Инженерное решение снижает потери тока при работе двигателя, что и позволило добиться столь впечатляющего времени автономной работы.Стандартная цена новой зубной щётки стартует с 3200 рублей, но только до 26 августа Nandme NX-7000 можно купить со скидкой 27%. Таким образом продвинутый высокотехнологический прибор для поддержания гигиены ротовой полости обойдётся всего в 2330 рублей. Кроме того, все купившие зубную щётку могут принять участие в розыгрыше, где можно получить ценные призы. Количество подарков ограничено, а счастливчики будут определяться случайным образом. Среди призов есть роботы-пылесосы, беспроводные наушники и ручные пылесосы.Кроме одного года полного гарантийного обслуживания, Xiaomi берёт на себя обязательства по выпуску запчастей ещё три года, что позволит осуществлять ремонт и замену отдельных компонентов на протяжение длительного периода времени. В наличии есть модели двух разных цветов с двумя комплектными насадками, что позволяет неплохо сэкономить. Стоит помнить, что стоматологи рекомендуют менять головки к зубной электрической щётке раз в месяц, поэтому в любом случае насадки придётся докупить.