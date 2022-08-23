Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Электрическая зубная щётка Xiaomi держит заряд 365 дней и доступна по скидке 27%
В комплекте идёт 12 насадок, а все покупатели могут поучаствовать в розыгрыше ценных призов
рекомендации
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Многие люди уже оценили удобство использования электрических зубных щёток. На этот раз удивить фанатов технологичных гаджетов решила Xiaomi. В продажу поступила новая зубная щётка, обладающая продвинутыми функциями и способная проработать от одного заряда 365 дней.



Зубную щётка Nandme NX-7000 можно смело назвать вершиной технологической мысли. При первом запуске она активирует чувствительный режим, который подходит как новичкам, так и тем, у кого есть проблемы с полостью рта. Для выбора доступны 15 различных режимов, а каждый раз после выключения срабатывает функция памяти. Это значит, что в следующий раз не придётся снова настраивать наиболее удобную скорость и частоту вращения. Согласно официальным данным, максимальная амплитуда вращения достигает 41 000 оборотов в минуту, поэтому стоит начинать с самых простых режимов, что позволит плавно перейти от ухода за ротовой полостью, к отбеливанию и очистке трудно доступных мест.



Каждые 30 секунд Nandme NX-7000 отключается, позволяя сделать паузу, сменив направление и область очистки, что оказывает положительное влияние на конечный результат. По истечении 2 минут щётка останавливается самостоятельно, при этом заряда аккумулятора окажется достаточно на 365 дней, даже если владелец будет чистить зубы два раза в день. В комплекте идут 12 насадок, каждая из которых рассчитана на срок службы в 1 месяц. После этого производитель рекомендует взять новую головку, что повысит эффективность работы прибора. Nandme NX-7000 поставляется в синем и белом цвете, а в коробке можно найти зарядное устройство USB Type-C, а длительный срок работы зубной щётки обеспечивается ёмким аккумулятором на 2600 вАч.



Защиту от влаги обеспечивают плотные резиновые заглушки, а сама щётка полностью соответствует стандарту IXP7. Это значит, что пользователь может полоскать устройство под проточной струёй воды и даже мыть его в ёмкости с водой. Самое главное не деформировать и не открывать заглушки во время контакта с влагой. Одной из главных фишек Nandme NX-7000 представители Xiaomi называют наличие акустического двигателя с центральной осью. Инженерное решение снижает потери тока при работе двигателя, что и позволило добиться столь впечатляющего времени автономной работы.



Стандартная цена новой зубной щётки стартует с 3200 рублей, но только до 26 августа Nandme NX-7000 можно купить со скидкой 27%. Таким образом продвинутый высокотехнологический прибор для поддержания гигиены ротовой полости обойдётся всего в 2330 рублей. Кроме того, все купившие зубную щётку могут принять участие в розыгрыше, где можно получить ценные призы. Количество подарков ограничено, а счастливчики будут определяться случайным образом. Среди призов есть роботы-пылесосы, беспроводные наушники и ручные пылесосы.



Кроме одного года полного гарантийного обслуживания, Xiaomi берёт на себя обязательства по выпуску запчастей ещё три года, что позволит осуществлять ремонт и замену отдельных компонентов на протяжение длительного периода времени. В наличии есть модели двух разных цветов с двумя комплектными насадками, что позволяет неплохо сэкономить. Стоит помнить, что стоматологи рекомендуют менять головки к зубной электрической щётке раз в месяц, поэтому в любом случае насадки придётся докупить.

Купить Nandme NX-7000

#xiaomi #nandme
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi собрала почти $1 000 000 для выпуска робота-пылесоса ROIDMI EVA
Xiaomi представит прототип электромобиля в третьем квартале
Xiaomi выпустила первую партию смартфонов, собранных во Вьетнаме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
43
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
29
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
32
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
37

Сейчас обсуждают

WOLF PACIFIER
18:57
Проблемные должны быть отозваны. У новых ревизий, где косяк исправлен, должна быть маленькая наклейка "QC Passed", свидетельствующая о пройденном контроле качества. Твоя водянка может быть подвергнута...
Arctic сообщила о потенциальной проблеме с некоторыми системами охлаждения Liquid Freezer II
Winssy
18:57
Сосет твоя рх580 даже у 3050.
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Михалыч
18:51
Про литиевые батареи в марсианском вакуумном холодильнике, поржал. Извините. Вас не смущает ,что трактора на парашутах спускают на поверхность? И вертолётик испытали в этом году?
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Megagad
18:51
"К разновидности ламп накаливания можно отнести галогенные лампы - небольшого размера с инертным газом внутри колбы ( для повышенной светоотдачи нужно обеспечить температуру газу в 250-300°C - именно ...
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Moleculo
18:50
Я полагаю, что к тому времени проблемные должны были отозвать.
Arctic сообщила о потенциальной проблеме с некоторыми системами охлаждения Liquid Freezer II
Михалыч
18:48
Прочитайте про орбиту Марса относительно земли. Очень интересно. А сигнал передаëтся антенной со 150 ватным усилителем. И время прохождения команд почему-то всегда практически одинаково, независимо от...
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Каа
18:46
Под Яндекс-бразуер заточили всякие гос-программы, теперь без него никак, кому по работе надо. Каспер - тупорылое гавно, которое лезет туда куда не следует и удаляет всё что не требует пользователь, пл...
Правительство утвердило новый перечень отечественных приложений для предустановки
Просто Хомяк
18:45
"Тираннозавр - это самый крупный плотоядный за всё существование Земли." А как же спинозавр?
Обнаружены кости динозавра, похожего на бронированного тираннозавра
Михалыч
18:42
Это что сейчас было?
Процессор для жадины – что купить, если вы не хотите тратить деньги на разгон и дорогую сборку
Семён Коридорный
18:39
Так то других расширений дополнений нет же, хотя, rss читаю правда в почтовой программе по привычке, посмотрим что они изобретут
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем