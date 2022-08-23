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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель Huawei Technologies дал понять, что будущее компании туманно
По крайней мере, за горизонтом ближайших двух лет.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ, основатель Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) в своём обращении к сотрудникам китайской компании заявил, что в ближайшее время ей придётся сместить приоритеты с развития бизнеса на выживание. Китайский гигант намеревается избавляться от малодоходных направлений деятельности и сокращать численность персонала, сохраняя только самых ценных специалистов.

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Источник изображения: Reuters

При этом Huawei хочет оставаться компанией, связанной с развитием информационных технологий. В трудные времена, по словам основателя компании, нет места для колебаний, поэтому меры будут приниматься решительные. С рынка отдельных стран Huawei собирается уйти окончательно, ограничить недальновидные инвестиции и расширение бизнеса, выработав со следующего года тот «деловой ритм», который позволит компании оставаться в тонусе.

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По мнению основателя Huawei, в следующие десять лет мировая экономика продолжит сжиматься, а военные действия, санкции США и пандемия в ближайшие три-пять лет в той или иной мере затронут всех участников рынка. Компания собирается развивать сферы облачных вычислений, цифровых технологий в энергетике и «умные» транспортные средства. Делать прогноз за пределы ближайших двух лет основатель компании при этом не готов.

#huawei #китайские производители #экономический кризис
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