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Инженерный образец процессора AMD Ryzen 5 7600X, который официально должен быть представлен лишь через несколько недель, уже выставлен на продажу на одной из китайских площадок по заградительной цене около $1500, причём продавец утверждает, что не может найти материнскую плату для этого изделия в исполнении Socket AM5, поэтому проверить работоспособность и провести замеры быстродействия новинки не представляется возможным.

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Источник изображения: Goofish

По данным обладателя процессора, базовая частота этого шестиядерного представителя семейства Raphael с архитектурой Zen 4 не превышает 4.4 ГГц, хотя в серийном воплощении она должна достигать 4.7 ГГц.

Источник изображения: Goofish

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Появляется редкая возможность взглянуть на оборотную сторону процессора AMD в исполнении Socket AM5. Как уже признавались представители компании, плотное размещение на нижней стороне печатной платы большого количества контактных площадок заставило вынести на лицевую сторону конденсаторы, для которых в крышке теплораспределителя были сделаны своего рода ниши. По этой причине крышка процессоров в исполнении Socket AM5 имеет причудливую фигурную форму.