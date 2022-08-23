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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Суд доказал виновность бывшего инженера Apple в попытке кражи коммерческой тайны в сфере разработки автопилота
Это лишний раз доказывает, что Apple этой темой заинтересована.
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По информации CNBC, американским органам правосудия удалось доказать вину бывшего сотрудника Apple Сяолана Чжана (Xiaolang Zhang), арестованного спецслужбами в 2018 году по подозрению в попытке вывести секретную документацию Apple в Китай с целью передачи её одному из крупных производителей электромобилей.

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Источник изображения: Hyundai Motor

Как удалось доказать следствию, инженер китайского происхождения входил в те 2700 человек, которые имели отношение к проекту Apple по разработке систем автономного управления транспортными средствами. С 2015 года он участвовал в разработке печатных плат для сенсорных систем автопилота Apple, но после визита в Китай по семейным обстоятельствам решил покинуть компанию, прихватив не только конфиденциальную документацию, но и прототипы печатных плат и носители данных с сервера компании.

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Сама Apple проведение подобных разработок не афиширует, но своей участи ждёт ещё один бывший специалист компании китайского происхождения, которого в намерениях вывезти в Китай коммерческие секреты компании обвинили в начале 2019 года. Непосредственно Сяолану Чжану грозит до десяти лет заключения и штраф в размере $250 000, но в рамках сделки со следствием эти меры могли быть смягчены.

#apple #автопилот #судебное разбирательство #шпионаж
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