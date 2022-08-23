Не только TSMC может позволить себе такую роскошь.

По информации DigiTimes, с некоторых пор специализирующаяся на зрелой литографии компания GlobalFoundries со следующего года тоже собирается поднять цены на некоторые виды своих услуг. Подорожание может достигать 8%, что по меркам отрасли весьма прилично. Ранее подобные намерения приписывали компании TSMC, которая контролирует более половины рынка контрактных услуг в этой сфере.

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Источник изображения: DigiTimes

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Руководство GlobalFoundries на недавней квартальной отчётной конференции заявило, что заказами компания обеспечена на два года вперёд и не опасается макроэкономического спада, поскольку специализируется на обслуживании тех клиентов, которые выпускают продукцию преимущественно не для потребительского сектора. Правда, в этом контексте почему-то не упоминается контракт с AMD, которая те самые пару лет будет продолжать получать от GlobalFoundries часть кристаллов для собственных процессоров.