Об этом не раз говорилось ранее.

По неофициальным данным, в сентябре компания TSMC начнёт серийное производство 3-нм продукции, лишь незначительно отставая от Samsung Electronics. Как сообщает издание DigiTimes, существенных значений выручка TSMC на этом направлении достигнет только в первой половине следующего года. К слову, об этом представители TSMC неоднократно говорили на многочисленных отчётных мероприятиях, так что сюрпризом такая новость не является.

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Источник изображения: DigiTimes

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Первым клиентом TSMC на 3-нм техпроцесс, как ожидается, станет компания Apple, которая получит от своего подрядчика не только процессор M2 Pro, но и мобильный A17 Bionic для серии iPhone 15 Pro, а также процессор M3 для ноутбуков MacBook Pro. С середины 2023 года TSMC уже будет предлагать своим клиентам 3-нм техпроцесс второго поколения.