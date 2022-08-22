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Infinix NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO будут представлены в России
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Компания Infinix готовится к анонсу новых смартфонов на российском рынке. Речь идёт о моделях Infinix NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO. Обе отличаются приятным соотношением цены и предлагаемых технических характеристик, а презентация ожидается через несколько недель.



Infinix NOTE 12 PRO оборудован новейшим мобильным процессором Helio G99 тайваньской компании MediaTek. Однокристальная система является одним их лучших чипов в своём ценовом сегменте по соотношению производительности и энергоэффективности. Процессор имеет восемь ядер, включая два Cortex-A76 с максимальной частотой 2,2 ГГц.

Графическая подсистема представлена мобильным чипом ARM Mali-G57. Сама однокристальная система выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. В сравнении с Helio G69 производитель смог на 10% снизить энергопотребление чипсета. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, но можно добавить ещё 5 ГБ за счёт поддержки технологии расширения ОЗУ.



В Infinix NOTE 12 PRO установлена основная камера на базе 108-мегапиксельного датчика изображения Samsung S5KHM6. Датчик оптического формата 1/1,67 дюйма поддерживает биннинг 9-в-1 и позволяет смартфону выдавать снимки разрешением 12 МП. Диафрагма объектива – f/1,75. Спереди в новинке установлена панель Full HD+ диагональю 6,7 дюйма, выполненная по технологии AMOLED.

Infinix HOT 12 PRO – это более скромная модель. Она получила однокристальную систему UNISOC Tiger T616, производительности которой будет хватать как для нетребовательного мобильного гейминга, так и для решения повседневных задач. Мобильный процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти. При желании можно расширить объём ОЗУ до 13 ГБ. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 128 ГБ.



В основной камере установлен главный модуль разрешением 50 МП. Смартфон получил поддержку ночного режима съёмки, за счёт которого позволяет получать хорошие фотографии при плохом освещении.

Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт. Производитель заявляет, что в режиме «Марафонская выносливость» Infinix HOT 12 PRO сможет проработать несколько часов при 5% заряда аккумуляторной батареи.



Официальная презентация Infinix HOT 12 PRO и Infinix NOTE 12 PRO состоится осенью. Стоимость смартфонов на российском рынке пока что не уточняется.
#infinix #infinix hot 12 pro #infinix note 12 pro
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А в PvP они и есть имба, во-1 всадник с маг. ударом, во-2, если стартуют в мире теней, то как ты их нагнешь. Ну и бонус к труду в PvP очень полезен. Но в PvE я бы не сказал, что особо выдающееся.
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Михаил Авраменко
19:56
В западных СМИ этого не пишут, так что просвещайся.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Михаил Авраменко
19:54
Ну если ты читаешь только западные СМИ, то да - в них по Донецку никто не стреляет. Двойные стандарты, они такие.
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ахахах
19:54
беда надвигается на европы.Не до карт с майнингом вскоре там будет
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