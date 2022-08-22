Компания Infinix готовится к анонсу новых смартфонов на российском рынке. Речь идёт о моделях Infinix NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO. Обе отличаются приятным соотношением цены и предлагаемых технических характеристик, а презентация ожидается через несколько недель.Infinix NOTE 12 PRO оборудован новейшим мобильным процессором Helio G99 тайваньской компании MediaTek. Однокристальная система является одним их лучших чипов в своём ценовом сегменте по соотношению производительности и энергоэффективности. Процессор имеет восемь ядер, включая два Cortex-A76 с максимальной частотой 2,2 ГГц.Графическая подсистема представлена мобильным чипом ARM Mali-G57. Сама однокристальная система выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. В сравнении с Helio G69 производитель смог на 10% снизить энергопотребление чипсета. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, но можно добавить ещё 5 ГБ за счёт поддержки технологии расширения ОЗУ.В Infinix NOTE 12 PRO установлена основная камера на базе 108-мегапиксельного датчика изображения Samsung S5KHM6. Датчик оптического формата 1/1,67 дюйма поддерживает биннинг 9-в-1 и позволяет смартфону выдавать снимки разрешением 12 МП. Диафрагма объектива – f/1,75. Спереди в новинке установлена панель Full HD+ диагональю 6,7 дюйма, выполненная по технологии AMOLED.Infinix HOT 12 PRO – это более скромная модель. Она получила однокристальную систему UNISOC Tiger T616, производительности которой будет хватать как для нетребовательного мобильного гейминга, так и для решения повседневных задач. Мобильный процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти. При желании можно расширить объём ОЗУ до 13 ГБ. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 128 ГБ.В основной камере установлен главный модуль разрешением 50 МП. Смартфон получил поддержку ночного режима съёмки, за счёт которого позволяет получать хорошие фотографии при плохом освещении.Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт. Производитель заявляет, что в режиме «Марафонская выносливость» Infinix HOT 12 PRO сможет проработать несколько часов при 5% заряда аккумуляторной батареи.Официальная презентация Infinix HOT 12 PRO и Infinix NOTE 12 PRO состоится осенью. Стоимость смартфонов на российском рынке пока что не уточняется.