Компания Infinix готовится к анонсу новых смартфонов на российском рынке. Речь идёт о моделях Infinix NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO. Обе отличаются приятным соотношением цены и предлагаемых технических характеристик, а презентация ожидается через несколько недель.
Infinix NOTE 12 PRO оборудован новейшим мобильным процессором Helio G99 тайваньской компании MediaTek. Однокристальная система является одним их лучших чипов в своём ценовом сегменте по соотношению производительности и энергоэффективности. Процессор имеет восемь ядер, включая два Cortex-A76 с максимальной частотой 2,2 ГГц.
Графическая подсистема представлена мобильным чипом ARM Mali-G57. Сама однокристальная система выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. В сравнении с Helio G69 производитель смог на 10% снизить энергопотребление чипсета. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, но можно добавить ещё 5 ГБ за счёт поддержки технологии расширения ОЗУ.
В Infinix NOTE 12 PRO установлена основная камера на базе 108-мегапиксельного датчика изображения Samsung S5KHM6. Датчик оптического формата 1/1,67 дюйма поддерживает биннинг 9-в-1 и позволяет смартфону выдавать снимки разрешением 12 МП. Диафрагма объектива – f/1,75. Спереди в новинке установлена панель Full HD+ диагональю 6,7 дюйма, выполненная по технологии AMOLED.
Infinix HOT 12 PRO – это более скромная модель. Она получила однокристальную систему UNISOC Tiger T616, производительности которой будет хватать как для нетребовательного мобильного гейминга, так и для решения повседневных задач. Мобильный процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти. При желании можно расширить объём ОЗУ до 13 ГБ. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 128 ГБ.
В основной камере установлен главный модуль разрешением 50 МП. Смартфон получил поддержку ночного режима съёмки, за счёт которого позволяет получать хорошие фотографии при плохом освещении.
Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт. Производитель заявляет, что в режиме «Марафонская выносливость» Infinix HOT 12 PRO сможет проработать несколько часов при 5% заряда аккумуляторной батареи.
Официальная презентация Infinix HOT 12 PRO и Infinix NOTE 12 PRO состоится осенью. Стоимость смартфонов на российском рынке пока что не уточняется.