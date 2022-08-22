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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейским компаниям дороже американские технологии, чем доступ к китайскому рынку
Их участие в технологическом альянсе США почти предрешено.
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Издание Financial Times сообщает, что вопрос участия Южной Кореи в направленном против Китая альянсе «Chip 4» почти предрешён, поскольку крупные корейские производители чипов не найдут аргументов противиться воле заокеанских партнёров, даже с учётом сильной зависимости всей южнокорейской экономики от поставок полупроводниковой продукции в США – в прошлом году на это направление экспорта пришлось почти 40% выручки Южной Кореи. У Samsung Electronics и SK hynix на территории КНР действуют два крупных предприятия по производству твердотельной памяти.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Те шаги, которые обе компании сделали в сторону расширения своего присутствия в США, уже позволяют авторам публикации говорить о намерениях претендовать на государственные субсидии. Последние, напомним, предоставляются на условиях отказа получателя от расширения своих производственных мощностей в Китае сроком на десять лет, если речь идёт о технологиях от 28 нм и более «тонких».

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Проблема корейских производителей чипов заключается в сильнейшей степени зависимости от технологий, ПО и оборудования, поставляемых из США, Японии и Европы. Без этой технологической базы корейские производители не смогут функционировать в прежнем режиме, поэтому участвовать в альянсе против Китая им придётся даже при угрозе потерять некоторую часть этого рынка. Бывший министр торговли Южной Кореи Ё Хан Ку (Yeo Han-koo) дал понять, что китайский рынок корейские поставщики попытаются чем-то заменить, а вот без американских технологий у них просто не будет возможности и дальше выпускать свою продукцию.

#samsung #полупроводники #китай #сша #sk hynix #южная корея
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