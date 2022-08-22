То случай, когда гора идёт к Магомету.

По информации Nikkei Asian Review, перспектива повышения минимального уровня оплаты труда и удручающая ситуация с рождаемостью в Южной Корее заставляет местные компании более активно внедрять роботов. Логистический гигант CJ Logistics применил неожиданный подход к организации работы по формированию посылок на складе с интернет-заказами. Занимающийся профильными операциями работник находится на одном месте, а стеллажи с товарами к нему подвозят роботизированные погрузчики.

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Источник исходного изображения: Nikkei Asian Review

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По словам представителей компании, с учётом предварительной группировки часто заказываемых вместе товаров на одном стеллаже, производительность труда оператора удалось увеличить с 15,4 до 23,8 обрабатываемых посылок в час. Таким образом, был достигнут прирост производительности труда на 55%. Роботы в Южной Корее также постепенно вытесняют официантов и курьеров – пока проблема заключается лишь в том, что автоматизированным средствам доставки запрещено передвигаться по тротуарам и пешеходным переходам, но уже в следующем году законодательство реализует послабления в этой сфере.