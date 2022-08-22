Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Успехами Neuralink Илон Маск будет готов похвастать 31 октября
В день, когда американская массовая культура велит заигрывать с потусторонними силами.
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Стоило в прессе появиться новостям об утрате Илоном Маском (Elon Musk) уверенности в способностях собственной компании Neuralink разработать нейроинтерфейс, пригодный для использования на людях, как миллиардер со своей странице в Twitter заявил, что собирается 31 октября не только рассказать о прогрессе компании в разработках мозгового имплантата, но и провести некую демонстрацию.

реклама

Источник исходного изображения: Neuralink

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ранее на подобных мероприятиях Маск демонстрировал подопытных животных (свиней и обезьяну), которым был успешно вживлён имплантат, позволяющий считывать импульсы головного мозга. Технология подразумевает вскрытие черепной коробки для вживления электродов в кору головного мозга, но разрешение для проведения эксперимента на людях на территории США компания Илона Маска так и не получила, хотя рассчитывала сделать это ещё пару лет назад. При этом обезьяна с вживлённым имплантатом Neuralink научилась играть в пинг-понг на дисплее компьютера, не используя для управления курсором свои конечности. Возможно, в конце октября нас ожидает ещё более впечатляющая демонстрация возможностей технологии Neuralink.

#илон маск #neuralink #нейроинтерфейс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск утверждает, что адвокаты Twitter буквально устроили охоту за перепиской миллиардера со знакомыми
Илон Маск заинтересовался компанией Synchron, которая добилась успехов в разработке интерфейса между мозгом и компьютером
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась до России — обзор цен
62
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
38
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
13
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
36
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
3
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
6

Сейчас обсуждают

Phan†om
13:08
Хочешь сказать, что у нас в парке ваша и импортная фанерная сейчас стоит? Бугага)))) То-то многие удивились, когда опознали оружие, "подаренное" каклам.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Николай Тищенко
13:08
Про увлажающего себя пользователя, тема. 🤣👌
В РФ могут разрешить пиратский контент – Госдума рассматривает закон о принудительном лицензировании
Вежливый HIMARS-
13:06
альтернативы военному решению нет. а раха сдохнет как и ее экономика. фанерную технику вам дaлбаебам показывают. как бы захваченную у укров. ты хоть в один экспонат залезть смог?
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Stupid Miner
13:05
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
ахахах
13:04
да што ты говоришь
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
swr5
13:04
Нет там жизни и никогда не было.
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
Вежливый HIMARS-
13:04
Украина замерзнет (с) только полный дaлбаеб будет на ровном месте терять стабильного и наиболее платежеспособного клиента. что там с углем соснула раха? вот так же и с нефтью к зиме будет. газ к след....
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Stupid Miner
13:03
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
REY_B_
13:03
Издатель "Херсонская гражданская администрация" - Это с эльфам, что даже фейк состряпать не могут.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Johan_888
13:02
Я как в воду глядел.
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем