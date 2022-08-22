Стоило в прессе появиться новостям об утрате Илоном Маском (Elon Musk) уверенности в способностях собственной компании Neuralink разработать нейроинтерфейс, пригодный для использования на людях, как миллиардер со своей странице в Twitter заявил, что собирается 31 октября не только рассказать о прогрессе компании в разработках мозгового имплантата, но и провести некую демонстрацию.
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Ранее на подобных мероприятиях Маск демонстрировал подопытных животных (свиней и обезьяну), которым был успешно вживлён имплантат, позволяющий считывать импульсы головного мозга. Технология подразумевает вскрытие черепной коробки для вживления электродов в кору головного мозга, но разрешение для проведения эксперимента на людях на территории США компания Илона Маска так и не получила, хотя рассчитывала сделать это ещё пару лет назад. При этом обезьяна с вживлённым имплантатом Neuralink научилась играть в пинг-понг на дисплее компьютера, не используя для управления курсором свои конечности. Возможно, в конце октября нас ожидает ещё более впечатляющая демонстрация возможностей технологии Neuralink.