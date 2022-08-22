В ход идёт старинный японский приём «ни нашим – ни вашим».

Как ранее отмечало издание DigiTimes, компания TSMC с января следующего года собирается поднять цены на свои услуги, и в случае со зрелой литографией повышение могло бы достигнуть 6%. По мнению тайваньских источников, клиенты попытаются уговорить TSMC ограничить повышение 3%, если речь идёт о техпроцессах типа 45-нм и 28-нм.

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Источник исходного изображения: DigiTimes

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Вполне естественно, что снижение спроса в ряде сегментов рынка и растущая инфляция вынуждает разработчиков процессоров искать резервы экономии, и они пытаются договориться с TSMC смягчить ценовую политику. К сожалению, тайваньский контрактный производитель в этой ситуации обладает более весомыми аргументами, поскольку контролирует значительную часть рынка, а собственные затраты на строительство новых предприятий ему нужно покрывать за счёт выручки.