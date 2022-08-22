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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD не собирается осенью повышать цены на процессоры для ПК по примеру Intel
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Издание DigiTimes начало неделю с животрепещущей темы повышения цен на компьютерные компоненты. По данным источника, в октябре компания Intel намеревается поднять цены на свои центральные процессоры на 10-20%. Компания AMD подобных мер в массовом ценовом сегменте, как сообщается, предпринимать не собирается.

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Источник исходного изображения: DigiTimes

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По мнению первоисточника, AMD не видит смысла в повышении цен на свои процессоры при снижающемся спросе на данный вид продукции. Впрочем, представители Intel до сих пор тему предстоящего повышения цен предпочитали обыгрывать осторожно, лишь намекая, что процессоры семейства Raptor Lake просто окажутся дороже уже предлагаемых процессоров поколения Alder Lake.

#amd #intel #процессоры #цены
1
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3JIbIDEHb
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Герц
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ахахах
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Герц
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Што??? 12А/ч батарея, заряжается за 2 часа зарядкой на 33Вт, а батареи хватает на 18 часов видео????? Это что за...? Мне кажется емкость батареи тут можно смело делить на 2 как минимум.
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Норм статья, + автору. Уж лучше такие читать, чем всякие "Видеокарты подешевели еще на овердохуя денег..."
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