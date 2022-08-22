По информации Bloomberg, с начала года дефицит внешнеторгового баланса Южной Кореи достиг $25,4 млрд, причём только за двадцать дней августа сумма достигла $10,2 млрд. Сокращение экспорта товаров грозит большими проблемами южнокорейской экономике, которая сильно от него зависит.
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В целом за 20 дней августа экспортная выручка Южной Кореи выросли на 3,9 % в годовом сравнении, но на направлении полупроводников сократилась на 7,5 %, а поставки в Китай упали на 11,2 %. Можно догадаться, что участие Южной Кореи в навязываемом США альянсе «Chip 4» лишь дополнительно ухудшат отношения с Китаем и подорвут корейскую экспортную выручку ещё сильнее. Существует вероятность, что по итогам года страна столкнётся с внешнеторговым дефицитом впервые с кризисного 2008 года. При этом цены на энергоносители и импортируемые товары растут, а монетарные власти Южной Кореи пытаются обуздать инфляцию при помощи манипуляций с ключевой ставкой.