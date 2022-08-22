Информация актуальна для рынка Северной Америки.

В своём плотном графике крупнейшего производителя обещаний Илон Маск (Elon Musk) традиционно выбрал воскресенье для очередного заявления со страниц социальной сети Twitter, которую передумал покупать. Глава Tesla сообщил, что пятого сентября будет выпущено обновление программного обеспечения FSD Beta 10.69.2, а стоимость активации этой опции вырастет в Серверной Америке с $12 000 до $15 000.

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Источник изображения: Tesla

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Тем самым Маск реализует сделанное ранее в этом году обещание поднять стоимость опции, позволяющей автоматизировать многие функции управления транспортным средством. Ещё в 2019 году глава Tesla объяснил, что FSD будет дорожать по мере того, как станет приближаться к полному автопилоту, не требующему вмешательства человека. Заветный рубеж «полной автоматизации» на североамериканском рынке теперь закреплён за маем следующего года, поэтому и цена растёт заблаговременно. Что характерно, заказавшие обновление до FSD ранее пятого сентября клиенты получат его по старой цене, даже если это фактически произойдёт после указанной даты. Кроме того, не меняется и стоимость подписки на FSD с ежемесячной выплатой в сумме $199.