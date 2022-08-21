На этой неделе информированные источники уже сообщали о расширении ассортимента продукции Apple, собираемой во Вьетнаме. Помимо планшетов iPad и наушников AirPods, здесь начинают выпускаться ноутбуки MacBook и часы Watch, пусть пока и в тестовом режиме. Агентство Reuters со ссылкой на публикации в местных СМИ сообщает, что во Вьетнаме Foxconn собирается построить ещё одно крупное предприятие на территории более 50 га, которое обеспечит работой около 30 тысяч человек.
реклама
В прошлом году Foxconn уже вложила в экономику Вьетнама $1,5 млрд, поэтому выделяемые на строительство нового предприятия $300 млн уже не кажутся столь крупной суммой. На севере Вьетнама компания уже располагает предприятием, которое функционирует на протяжении 15 лет, новая площадка будет осваиваться по соседству. Какая продукция и для какого заказчика будет выпускаться на новом предприятии Foxconn, не конкретизируется, но с высокой долей вероятности это будет Apple.