Китайская компания Doogee презентовала серию смартфонов S89. Она представлена моделями Doogee S89 и S89 Pro. Они имеют много общего, но несколько отличий между новинками всё же есть. На старте продаж обе модели доступны со скидкой 50%.
Doogee S89 Pro стал первым в мире защищённым смартфоном, который поставляется с адаптером питания мощностью 65 Вт. В коробке со стандартным изданием лежит зарядное устройство на 33 Вт. Ёмкость встроенного аккумулятора при этом составляет 12 000 мА*ч. Китайский производитель заявляет, что на полном заряде пользователь сможет играть в течение 16 часов и смотреть видео 18 часов. Аккумуляторная батарея на 12 000 мА*ч заряжается с нуля до 100% примерно за два часа.
На тыльной стороне смартфонов установлена подсветка RGB, которая выделяет их на фоне массы однотипных современных смартфонов, которыми заполнен рынок. Рядом находится основная камера с разрешением 64 МП / 48 МП + 20 МП + 8 МП и поддержкой алгоритмов искусственной интеллектов. В модуле ночного видения установлен датчик изображения Sony IMX350.
Спереди в смартфонах Doogee S89 установлен дисплей диагональю 6,3 дюйма формата Full HD+. В его основу положена жидкокристаллическая панель с каплевидным вырезом. Разрешение фронтальной камеры составит 16 МП. Она будет построена на базе датчика изображения Samsung.
Корпус каждой модели имеет защиту от падений, ударов, вибраций, пыли, воды и экстремальных температур по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. На одном из торцов установлена кастомизированная клавиша. Также новинки получили сканер отпечатков пальцев.
Аппаратная платформа в Doogee S89 и S89 Pro построена на базе однокристальной системы Helio P90. Мобильный процессор изготовлен по технологии 12 нм и не поддерживает сотовой связи четвёртого поколения. Чипсет дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Подсистема питания представлена встроенным накопителем вместимостью 256 ГБ у Doogee S89 Pro и 128 ГБ у Doogee S89. Также стоит отметить операционную систему Android, NFC и поддержку реверсивной проводной зарядки, которая превращает смартфоны в портативные аккумуляторы и позволяет делиться зарядом аккумулятора с другими гаджетами.
Как мы уже отметили, новинки доступны со скидкой 50% на старте продаж. Так, купить Doogee S89 можно по цене 200 долларов вместо 400 долларов, а версия Pro стоит 230 долларов вместо 460 долларов. Первые 200 покупателей смогут сэкономить ещё 10 долларов за счёт купона продавца. Специальное предложение действует до 26 августа. Смартфоны продаются на площадках AliExpress и Doogeemall. Кроме того, на официальном сайте вы можете узнать больше о новинках и выиграть одну из них.