Все, кому нужен был компьютер, его давно уже купили.

Участники рынка комплектующих для ПК некоторое время назад почти поголовно выражали уверенность, что ёмкость сегмента сохранится на уровне, присущем периоду пандемии, когда спрос на персональные компьютеры заметно вырос из-за необходимости оснащения каждого члена семьи отдельным устройством для дистанционной работы или обучения.

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Коррекция спроса, которая наблюдается в последние месяцы, заставляет некоторых экспертов усомниться в жизнеспособности описанной выше идеи. Представители Wells Fargo, например, выражают сомнение в способности рынка ПК выйти в долгосрочной перспективе на объёмы продаж, превышающие допандемийный уровень.

Источник изображения: Intel

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Этот тезис они обсуждают в привязке к прогнозу по финансовым показателям компании HP Inc. В ближайшие месяцы, как считают авторы прогноза, спрос на рынке ПК закрепится на более низком уровне, хотя определённые положительные сигналы будут заметны в сегменте коммерческих ПК, дорогих потребительских и игровых систем. Макроэкономическая ситуация, по словам аналитиков, хуже всего повлияет на доходы HP от реализации печатающих устройств и расходных материалов к ним.