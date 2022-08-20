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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Wells Fargo сомневаются, что рынок ПК сохранит обороты, присущие периоду пандемии
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Участники рынка комплектующих для ПК некоторое время назад почти поголовно выражали уверенность, что ёмкость сегмента сохранится на уровне, присущем периоду пандемии, когда спрос на персональные компьютеры заметно вырос из-за необходимости оснащения каждого члена семьи отдельным устройством для дистанционной работы или обучения.

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Коррекция спроса, которая наблюдается в последние месяцы, заставляет некоторых экспертов усомниться в жизнеспособности описанной выше идеи. Представители Wells Fargo, например, выражают сомнение в способности рынка ПК выйти в долгосрочной перспективе на объёмы продаж, превышающие допандемийный уровень.

Источник изображения: Intel

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Этот тезис они обсуждают в привязке к прогнозу по финансовым показателям компании HP Inc. В ближайшие месяцы, как считают авторы прогноза, спрос на рынке ПК закрепится на более низком уровне, хотя определённые положительные сигналы будут заметны в сегменте коммерческих ПК, дорогих потребительских и игровых систем. Макроэкономическая ситуация, по словам аналитиков, хуже всего повлияет на доходы HP от реализации печатающих устройств и расходных материалов к ним.

#аналитика #hp inc. #компьютерный рынок
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