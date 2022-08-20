По информации Bloomberg, власти Мексики готовы оказывать поддержку высокотехнологичным компаниям, которые собирается разместить в этой североамериканской стране свои предприятия. Конкретные меры поддержки пока не называются, но чиновники уже провели совещание с рядом инвесторов из США.
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К числу приоритетных направления развития отнесены автомобильная, электронная и авиакосмическая отрасли. Специфика местности несколько ограничивает выбор территорий, на которых можно построить производства с высокой потребностью в водных ресурсах, поскольку в этом году засуха уже вынудила власти Мексики призвать отдельные компании ограничить объёмы производства продукции, чтобы сэкономить воду.