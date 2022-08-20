Пригодилась бы помощь в организации водоснабжения.

По информации Bloomberg, власти Мексики готовы оказывать поддержку высокотехнологичным компаниям, которые собирается разместить в этой североамериканской стране свои предприятия. Конкретные меры поддержки пока не называются, но чиновники уже провели совещание с рядом инвесторов из США.

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

К числу приоритетных направления развития отнесены автомобильная, электронная и авиакосмическая отрасли. Специфика местности несколько ограничивает выбор территорий, на которых можно построить производства с высокой потребностью в водных ресурсах, поскольку в этом году засуха уже вынудила власти Мексики призвать отдельные компании ограничить объёмы производства продукции, чтобы сэкономить воду.