Определено, кто будет отвечать за последствия ДТП.

В интервью Reuters министр транспорта Великобритании Грант Шэппс (Grant Shapps) заявил, что местные законодатели намереваются легализовать использование транспортных средств с автопилотом на дорогах общего пользования к 2025 году. Речь пойдёт не только о легковых машинах, но и общественном транспорте, а также коммерческих средствах автоматической доставки грузов.

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Источник изображения: Waymo

Эксперименты в этой сфере расширятся со следующего года, а всего власти страны собираются выделить £100 млн на исследования, испытания и сертификацию соответствующих систем и транспортных средств. Ёмкость рынка автоматического транспорта власти оценивают в £42 млрд, считая, что отрасль может создать до 38 тысяч новых рабочих мест.

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Уже определён главный законодательный принцип: если управляемое автоматикой транспортное средство попадает в аварию, то находящийся на месте водителя человек освобождается от юридической ответственности, и вся она перекладывается на автопроизводителя.