Китайская компания Blackview начинает продажи нового смартфона бюджетного уровня Blackview Tab 13. Новинка имеет ряд особенностей и на старте продаж доступна со скидкой более 50% с учётом купона продавца. Специальное предложение действует с 22 по 27 августа 2022 года.
Blackview Tab 13 – это уже второй планшетный компьютер в ассортименте китайского производителя, который может похвастаться поддержкой технологии расширения оперативной памяти. Модель оборудована 6 ГБ ОЗУ, но за счёт использования пространства встроенного накопителя можно увеличить объём памяти до 10 ГБ. К слову, ёмкость внутреннего хранилища составляет 128 ГБ.
За производительность планшетного компьютера отвечает 12-нанометровая однокристальная система Helio G85. В программном обеспечении AnTuTu в тесте на производительность устройство выдаёт в среднем 256 691 балл. Реальной производительности будет хватать для нормальной работы гаджета.
Подсистема питания в Blackview Tab 13 представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 7280 мА*ч. Компания заявляет, что в обычном режиме использования планшетный компьютер может проработать в течение 30 часов. Смотреть видео пользователи могут в течение шести часов, а просматривать страницы в интернете – на 40 минут дольше. Время автономной работы в режиме ожидания составляет 45 дней. К слову, в сравнении с Blackview Tab 12 ёмкость встроенного аккумулятора увеличилась на 700 мА*ч, но толщина корпуса не изменилась и составила 7,7 мм.
Blackview Tab 13 работает на базе операционной системы Android 12, которая дополняется фирменным программным обеспеченим DokeOS_P 3.0. Прошивка отличается плавностью работы и предлагает режим ПК, в котором пользователь может подключить мышку и клавиатуру, чтобы получить опыт использования полноценного персонального компьютера.
На лицевой стороне Blackview Tab 13 лежит 10,1-дюймовый дисплей формата Full HD+ с защитой глаз от синего цвета. Экран сертифицирован немецкой организацией TÜV Rheinland. Также отметим отдельно поддержку режима чтения и тёмную тему для комфортного использования планшета в ночное время.
Blackview Tab 13 получил поддержку технологии Simo Internet. Она позволяет подключаться к интернету даже без WI-Fi и SIM-карты. Правда, в России эта технология не работает. Из прочего отметим стереофонические динамики, 13-мегапиксельную основную камеру и фронтальный модуль с разрешением 8 МП для получения селфи-снимков.
Рекомендованная производителем стоимость планшетного компьютера составила 300 долларов. Однако, на старте продаж новинка доступна со скидкой 50%. Более того, с купоном продавца купить Blackview Tab 13 можно за 136 долларов. Как мы писали в начале, специальное предложение действует в период с 22 по 27 августа 2022 года.