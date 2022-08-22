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Новости Hardware mpanasovsky
OUKITEL WP19 – защищённый смартфон с АКБ на 21 000 мА*ч и скидкой 71%
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Компания OUKITEL решила продать со скидкой защищённый смартфон OUKITEL WP19 в рамках летней распродажи. Этот телефон обладает самой большой аккумуляторной батареей в мире. На распродаже он доступен со скидкой 71%.

Специальное предложение будет действовать с 22 по 26 августа 2022 года. В рамках акции все желающие смогут купить OUKITEL WP19 на AliExpress по цене 281 доллар с учётом купона продавца, который даёт дополнительную скидку в размере 9 долларов.



OUKITEL WP19 оборудован аккумулятором батареей ёмкостью 21 000 мА*ч. По словам китайской компании, полного заряда будет достаточно для семи дней работы в обычном режиме использования. С нуля до 80% аккумулятор заряжается за три часа благодаря поддержке быстрой подзарядки мощностью 33 Вт. Также модель поддерживает функцию USB-OTG, которая позволяет делиться зарядом с другими устройствами, используя OUKITEL WP19 в качестве портативного аккумулятора.



В смартфоне установлена основная камера на 64 МП, построенная на базе датчика изображения Samsung S5K. Рядом располагается камера ночного видения с 20-мегапиксельным разрешением. Также модель получила 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки.



В арсенале OUKITEL WP19 есть 6,79-дюймовый дисплей формата Full HD+ с плотностью точек почти 400 пикселей на дюйм. Панель поддерживает частоту обновления кадров 90 Гц. Аппаратная платформа смартфона построена вокруг 12-нанометровой однокристальной системы Helio G95. Мобильный процессор дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище рассчитано на 256 ГБ информации.



Корпус смартфона имеет защиту от воды, ударов, пыли, экстремальных температур и падений по разным стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Из остального отметим чип NFC, поддержку технологии распознавания лиц, кастомизированную кнопку, сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 12.
#oukitel
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