Компания OUKITEL решила продать со скидкой защищённый смартфон OUKITEL WP19 в рамках летней распродажи. Этот телефон обладает самой большой аккумуляторной батареей в мире. На распродаже он доступен со скидкой 71%.
OUKITEL WP19 оборудован аккумулятором батареей ёмкостью 21 000 мА*ч. По словам китайской компании, полного заряда будет достаточно для семи дней работы в обычном режиме использования. С нуля до 80% аккумулятор заряжается за три часа благодаря поддержке быстрой подзарядки мощностью 33 Вт. Также модель поддерживает функцию USB-OTG, которая позволяет делиться зарядом с другими устройствами, используя OUKITEL WP19 в качестве портативного аккумулятора.
В смартфоне установлена основная камера на 64 МП, построенная на базе датчика изображения Samsung S5K. Рядом располагается камера ночного видения с 20-мегапиксельным разрешением. Также модель получила 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки.
В арсенале OUKITEL WP19 есть 6,79-дюймовый дисплей формата Full HD+ с плотностью точек почти 400 пикселей на дюйм. Панель поддерживает частоту обновления кадров 90 Гц. Аппаратная платформа смартфона построена вокруг 12-нанометровой однокристальной системы Helio G95. Мобильный процессор дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище рассчитано на 256 ГБ информации.
Корпус смартфона имеет защиту от воды, ударов, пыли, экстремальных температур и падений по разным стандартам: IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Из остального отметим чип NFC, поддержку технологии распознавания лиц, кастомизированную кнопку, сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 12.