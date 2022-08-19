Intel, Micron, NVIDIA и даже AMD уже высказали свою озабоченность по поводу динамики спроса на полупроводниковые компоненты в этом полугодии, но китайский контрактный производитель чипов SMIC, как поясняет DigiTimes со ссылкой на слова его руководителя Чжао Хайцзюня (Zhao Haijun), не видит причин сокращать объёмы инвестиций в расширение собственных производственных мощностей. Во всяком случае, на долгосрочную стратегию этой компании текущая ситуация со спросом на чипы в отрасли не повлияет.
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Руководство SMIC не скрывает, что тенденция к обособлению производственных мощностей по географическому признаку обеспечит компанию стабильным спросом на её услуги на долгие годы, поскольку этому контрактному производителю придётся активно обслуживать потребности китайской экономики.
Конкурирующая компания Hua Hong Semiconductor, которая является вторым в Китае после SMIC контрактным производителем чипов по масштабам бизнеса, продолжает расширять свои мощности. В Уси к началу 2023 года будут введены в строй дополнительные производственные линии, которые позволят увеличить объёмы выпуска продукции местным предприятием с 65 до 95 тысяч кремниевых пластин в месяц. Фактически, китайские производители чипов в своих планах по экспансии ограничиваются преимущественно сроками поставки технологического оборудования и его доступностью к приобретению в свете ужесточающихся санкций со стороны США.