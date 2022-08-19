Внутренний спрос на услуги компании не будет ослабевать.

Intel, Micron, NVIDIA и даже AMD уже высказали свою озабоченность по поводу динамики спроса на полупроводниковые компоненты в этом полугодии, но китайский контрактный производитель чипов SMIC, как поясняет DigiTimes со ссылкой на слова его руководителя Чжао Хайцзюня (Zhao Haijun), не видит причин сокращать объёмы инвестиций в расширение собственных производственных мощностей. Во всяком случае, на долгосрочную стратегию этой компании текущая ситуация со спросом на чипы в отрасли не повлияет.

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Источник исходного изображения: DigiTimes

Руководство SMIC не скрывает, что тенденция к обособлению производственных мощностей по географическому признаку обеспечит компанию стабильным спросом на её услуги на долгие годы, поскольку этому контрактному производителю придётся активно обслуживать потребности китайской экономики.

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Конкурирующая компания Hua Hong Semiconductor, которая является вторым в Китае после SMIC контрактным производителем чипов по масштабам бизнеса, продолжает расширять свои мощности. В Уси к началу 2023 года будут введены в строй дополнительные производственные линии, которые позволят увеличить объёмы выпуска продукции местным предприятием с 65 до 95 тысяч кремниевых пластин в месяц. Фактически, китайские производители чипов в своих планах по экспансии ограничиваются преимущественно сроками поставки технологического оборудования и его доступностью к приобретению в свете ужесточающихся санкций со стороны США.