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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньская сторона пока не в курсе каких-либо встреч технологического альянса
Хотя технически это главный партнёр США в этом объединении.
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Агентство Reuters в тайваньском министерстве экономики выяснило, что местные чиновники до сих пор не уведомлены о подготовке к встрече потенциальных участников технологического альянса «Chip 4», в который также войдут США, Япония и Южная Корея. Представители последней из стран на этой неделе подтвердили своё участие в мероприятии, но не стали конкретизировать, принято ли решение о вступлении в данный альянс, который грозит ухудшить отношения Южной Кореи с Китаем.

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Источник изображения: TSMC

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В тайваньском ведомстве пояснили, что на встречах тайваньских и американских чиновников необходимость расширения сотрудничества регулярно обсуждается, но непосредственно участие в «антикитайском» альянсе с властями Тайваня пока никто не обговаривал. Местные чиновники обещали следить за развитием ситуации. Звучит это немного странно, если учесть, что с начала месяца делегации США несколько раз посетили Тайвань, вызвав тем самым усиление внешнеполитической напряжённости из-за реакции на эти действия КНР.

#полупроводники #tsmc #китай #сша #тайвань #южная корея #альянс
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