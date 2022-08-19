Агентство Reuters в тайваньском министерстве экономики выяснило, что местные чиновники до сих пор не уведомлены о подготовке к встрече потенциальных участников технологического альянса «Chip 4», в который также войдут США, Япония и Южная Корея. Представители последней из стран на этой неделе подтвердили своё участие в мероприятии, но не стали конкретизировать, принято ли решение о вступлении в данный альянс, который грозит ухудшить отношения Южной Кореи с Китаем.
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В тайваньском ведомстве пояснили, что на встречах тайваньских и американских чиновников необходимость расширения сотрудничества регулярно обсуждается, но непосредственно участие в «антикитайском» альянсе с властями Тайваня пока никто не обговаривал. Местные чиновники обещали следить за развитием ситуации. Звучит это немного странно, если учесть, что с начала месяца делегации США несколько раз посетили Тайвань, вызвав тем самым усиление внешнеполитической напряжённости из-за реакции на эти действия КНР.