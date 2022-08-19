Хотя технически это главный партнёр США в этом объединении.

Агентство Reuters в тайваньском министерстве экономики выяснило, что местные чиновники до сих пор не уведомлены о подготовке к встрече потенциальных участников технологического альянса «Chip 4», в который также войдут США, Япония и Южная Корея. Представители последней из стран на этой неделе подтвердили своё участие в мероприятии, но не стали конкретизировать, принято ли решение о вступлении в данный альянс, который грозит ухудшить отношения Южной Кореи с Китаем.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В тайваньском ведомстве пояснили, что на встречах тайваньских и американских чиновников необходимость расширения сотрудничества регулярно обсуждается, но непосредственно участие в «антикитайском» альянсе с властями Тайваня пока никто не обговаривал. Местные чиновники обещали следить за развитием ситуации. Звучит это немного странно, если учесть, что с начала месяца делегации США несколько раз посетили Тайвань, вызвав тем самым усиление внешнеполитической напряжённости из-за реакции на эти действия КНР.