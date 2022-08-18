Подорожают аккумуляторы, портативные устройства и электромобили.

Ресурс DigiTimes решил напомнить, что требования властей китайских провинций Сычуань и Чунцин приостановить работу промышленных предприятий на шесть дней из-за продолжительной жары и нехватки электрогенерирующих мощностей могут оказать серьёзное влияние на ряд отраслей мировой экономики. В Сычуане, например, перерабатывается до 20% мировых объёмов карбоната лития и гидроксида лития, служащих сырьём для производства литиевых аккумуляторов.

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Источник исходного изображения: AFP

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Остановка предприятий отрасли на шесть дней приведёт к потерям в объёмах производства этого сырья, соответствующим периоду деятельности в семь или восемь дней, что в сочетании с сезонным ростом спроса может привести к очередному повышению цен на литий к концу августа. Материалы, используемые для производства тяговых батарей, с начала года резко подорожали, из-за чего многие производители электромобилей были вынуждены поднять отпускные цены. Очевидно, инфляционная спираль и не думает останавливаться.