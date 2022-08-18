Специалисты Bank of America решились заглянуть в ближайшее будущее, а именно – предвосхитить прогноз NVIDIA на третий фискальный квартал, который уже начался, но компания о результатах второго квартала отчитается только через неделю, а потому времени для формирования прогнозов ещё предостаточно.
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По мнению авторов аналитической записки, инвесторам нет никакого смысла рассчитывать на рост выручки NVIDIA в третьем квартале до $7,5 млрд, в действительности этот показатель не превысит $6 млрд или даже $6,5 млрд. Намеченный на третий квартал анонс игровых графических решений семейства Ada Lovelace особого влияния на динамику выручки в этот период не окажет, но склады от запасов графических решений предыдущего поколения NVIDIA наверняка очистит относительно быстро, как считают аналитики Bank of America. Как и любой кризис в потребительском сегменте, текущий будет хоть и глубоким, но достаточно быстротечным, по их мнению.
В следующем же году выручку NVIDIA опять начнёт двигать вверх серверный сегмент, ибо к тому моменту на рынке появятся не только собственные ускорители Hopper и центральные процессоры Grace марки NVIDIA, но и центральные процессоры Intel Sapphire Rapids и AMD Genoa. Единственное, на что авторы прогноза призывают не рассчитывать – это на рост серверной выручки NVIDIA в третьем квартале.