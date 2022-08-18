Всего же принято отмечать три спада: медовый, яблочный и ореховый.

Специалисты Bank of America решились заглянуть в ближайшее будущее, а именно – предвосхитить прогноз NVIDIA на третий фискальный квартал, который уже начался, но компания о результатах второго квартала отчитается только через неделю, а потому времени для формирования прогнозов ещё предостаточно.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

По мнению авторов аналитической записки, инвесторам нет никакого смысла рассчитывать на рост выручки NVIDIA в третьем квартале до $7,5 млрд, в действительности этот показатель не превысит $6 млрд или даже $6,5 млрд. Намеченный на третий квартал анонс игровых графических решений семейства Ada Lovelace особого влияния на динамику выручки в этот период не окажет, но склады от запасов графических решений предыдущего поколения NVIDIA наверняка очистит относительно быстро, как считают аналитики Bank of America. Как и любой кризис в потребительском сегменте, текущий будет хоть и глубоким, но достаточно быстротечным, по их мнению.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В следующем же году выручку NVIDIA опять начнёт двигать вверх серверный сегмент, ибо к тому моменту на рынке появятся не только собственные ускорители Hopper и центральные процессоры Grace марки NVIDIA, но и центральные процессоры Intel Sapphire Rapids и AMD Genoa. Единственное, на что авторы прогноза призывают не рассчитывать – это на рост серверной выручки NVIDIA в третьем квартале.