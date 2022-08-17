AMD плохого не посоветует.

Недавно независимые исследователи выяснили, что китайская компания SMIC уже около года снабжает одного из клиентов компонентами, по своим свойствам близкими к 7-нм изделиям TSMC. Использование обходных технологий и старого оборудования для производства передовых чипов может оказаться единственным путём развития китайской национальной полупроводниковой промышленности в условиях ужесточающихся санкций, и ресурс DigiTimes отмечает, что взоры китайских разработчиков обращены на компоновку чипов с использованием нескольких разнородных кристаллов на общей подложке.

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Источник изображения: AMD

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В отраслевой терминологии за этим методом компоновки уже давно закрепилось понятие «чиплетов», их активно использует компания AMD и готовится принять на вооружение корпорация Intel. По сути, китайским разработчикам предстоит решить ту же проблему поиска путей увеличения количества транзисторов в чипе, но на менее продвинутом технологическом уровне. Сейчас американские регуляторы запретили поставки в Китай литографического оборудования, пригодного для выпуска 14-нм продукции, хотя ранее всё ограничивалось 10-нм изделиями.