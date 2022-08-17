Ресурс DigiTimes продолжает настаивать, что контрактные производители полупроводников второго и третьего эшелонов сейчас сталкиваются с сокращением объёмов заказов со стороны своих клиентов, разрабатывающих полупроводниковые компоненты, но не располагающих собственными производственными мощностями.
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В четвёртом квартале текущего года это приведёт к тому, что степень загрузки конвейера на предприятиях некоторых из этих производителей снизится. Во времена дефицита контрактные производители спокойно увеличивали цены, чтобы отсеять часть заказов, которая делалась с целью «на всякий случай» сформировать определённый запас компонентов на стороне клиентов. Снижение уровня загрузки оборудования негативно скажется на себестоимости продукции, поскольку фиксированные расходы производитель будет вынужден распределять между меньшим количеством готовых изделий. Спрос на них в определённых сегментах рынка при этом будет снижаться, и такая динамика навредит бизнесу контрактных производителей – затраты вырастут, а доходы упадут.