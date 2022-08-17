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Новости Hardware Алексей Сычёв
Через санкционные ограничения США в Китай просачиваются почти любые товары и технологии
Барьеры оказались неэффективными и сложными в применении.
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Принято считать, что санкции США разрушили бизнес Huawei Technologies по выпуску смартфонов и существенно усложнили деятельность компании на рынке базовых станций сетей связи, но The Wall Street Journal сообщает, что в общем и целом санкционные ограничения США в отношении Китая работают из рук вон плохо.

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Источник изображения: Zuma Press

По крайней мере, в 2020 году в Китай из США было поставлено товаров на общую сумму $125 млрд, и лишь менее половины процента из них подвергались процедуре экспортного контроля. Даже в этом случае 94% запросов на получение экспортных лицензий были удовлетворены, и необходимые товары отправились в Китай после формальных согласований. Источник утверждает, что курирующее эти вопросы Министерство торговли США отдаёт приоритет росту экспортной выручки, а не соблюдению интересов страны в сфере обороны и безопасности.

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Экспорт оборудования для производства чипов из США в Китай в денежном выражении в 2021 году увеличился в два с лишним раза до $6,9 млрд по сравнению с 2017 годом. Компания Lam Research утверждает, что прекрасно обходится без специальных экспортных лицензий, поставляя своё литографическое оборудование в США. По некоторым оценкам, в Китае находятся десятки тысяч компаний, так или иначе причастных к оборонной промышленности, но под запретом США находятся только 70 штук. Ничто не мешает американским компаниям поставлять свою продукцию в Китай, если она выпущена за пределами США, поэтому санкции в их нынешней форме серьёзного ущерба экономике КНР не наносят.

#китай #санкции #сша
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