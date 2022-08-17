Этот рынок не защищён от общего влияния макроэкономики.

Обобщённые Reuters высказывания аналитиков позволяют понять, что свойственный периоду пандемии устойчивый спрос на серверное оборудование в обозримом будущем может быть подорван общим состоянием экономики. Специалисты Bernstein, например, указывают на сокращение доходов «облачных» гигантов от рекламы, что должно сократить их собственные расходы на развитие серверной инфраструктуры.

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Источник изображения: AMD

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В таких условиях ведущие компании рынка облачных услуг предпочитают эксплуатировать оборудование дольше, чем обычно – например, на протяжении шести лет вместо прежних трёх. Соответственно, им потребуется меньше новых процессоров Intel и AMD. Сохраняются в серверном сегменте и перекосы, вызванные дефицитом комплектующих. Например, если у производителя нет 10 или 20 компонентов из пяти сотен, необходимых для сборки сервера, то выпустить готовую продукцию он всё равно не может. В условиях макроэкономической неопределённости многие игроки серверного рынка предпочитают сократить расходы на покупку нового оборудования. Впрочем, новые для рынка сегменты продолжат демонстрировать рост – например, автопилот для транспорта и инфраструктура для метавселенной должны развиваться стабильными темпами.