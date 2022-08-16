Тайваньский сайт DigiTimes на этой неделе регулярно радует тех, кто хотел бы получить доступ к уникальным новостным поводам, но не хочет за это платить первоисточнику. На страницах ресурса появилось интервью с главой крупного американского дистрибьютора полупроводниковых компонентов Fusion Worldwide, который оценил текущую ситуацию в отрасли с учётом исторического опыта.
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По некоторым оценкам, именно события 2011 года, которые нарушили логистические цепочки и производство автокомпонентов в Японии, научили компанию Toyota Motor держать аварийный запас комплектующих из расчёта четырёх месяцев деятельности в обычном режиме. Правда, реализованы эти меры были достаточно хитро: расходы на содержание складов легли на плечи поставщиков комплектующих, а не самой японской корпорации. Как бы то ни было, сейчас Toyota существенно опережает Volkswagen по объёмам продаж автомобилей, и сильнейший дефицит полупроводников ударил по бизнесу японского гиганта не так сильно.
По словам главы Fusion Worldwide, в большинстве случаев участники рынка быстро забывают уроки прошлого, и боязнь форс-мажорных обстоятельств обычно отступает под рациональными соображениями экономии. В результате поставщики компонентов отказываются от аварийного запаса продукции, и очередной кризис ударяет по ним с новой силой. Вряд ли из нынешней ситуации поставщики сделают какие-то иные выводы, хотя некоторые эксперты и считают, что полупроводниковая отрасль может столкнуться с сильнейшим за последние двадцать лет кризисом.