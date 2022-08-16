В этом убеждены аналитики.

Издание Bloomberg со ссылкой на комментарии экспертов Fitch Ratings сообщает, что стремление отдельных стран и целых регионов обеспечить себя локальным производством полупроводниковой продукции повлияет на экономику не так однозначно, как может показаться.

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Источник изображения: EE Times Asia

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Во-первых, создание сложных и современных производств потребует огромных вложений, которые лишь частично могут быть компенсированы заинтересованными властями. Во-вторых, по сути, подобное разделение труда по географическому признаку ранее позволяло оптимизировать затраты, а если каждый возьмётся выпускать в своём регионе чипы своими силами, это существенно увеличит себестоимость продукции. Загрузить такое количество новых предприятий постоянными заказами тоже будет непросто, и это станет причиной неравномерности денежных потоков для бизнеса. Наконец, отрасль просто может столкнуться с кризисом перепроизводства, если через несколько лет все строящиеся или планируемые предприятия выйдут на проектную мощность.