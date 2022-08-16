Как поясняет издание Nikkei Asian Review, на многострадальную китайскую землю пришла небывалая жара, в результате чего потребление электроэнергии системами кондиционирования воздуха резко выросло, и власти провинции Сычуань решили до субботы лишить промышленных потребителей региона электроснабжения, чтобы обезопасить граждан и социально значимые объекты от перегрева.
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В 19 из 21 городов провинции электроснабжение промышленных объектов будет прекращено до субботы, но если ситуация не улучшится, то меры будут продлены. Электроэнергию в Сычуане добывают преимущественно при помощи гидроэлектростанций, но засуха ограничила пополнение запасов воды, которая используется в электрогенерации, а потому увеличить энергопотребление не представляется возможным.
Ожидается, что от принимаемых властями мер пострадает производство электроники, дисплеев и автомобилей, а также литиевых аккумуляторов. В апреле отдельные регионы КНР пострадали от санитарных ограничений, теперь ритмичному производству товаров мешает дефицит электроэнергии, вызванный жарой.