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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейский концерн Hyundai Motor стал третьим по величине автопроизводителем в мире
Четвёртую позицию компания перепрыгнула в первой половине этого года.
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Как поясняет Business Korea, пятым по величине производителем легковых машин в мире компания Hyundai Motor стала ещё в далёком 2010 году, и с тех пор её развитие было в той или иной мере синхронизировано с конкурентами, поскольку даже по итогам прошлого года она всё ещё занимала пятое место с 6 667 000 выпущенных автомобилей. В прошлом полугодии произошёл качественный скачок, поскольку Hyundai и Kia сообща выпустили 3 299 000 машин за первые шесть месяцев текущего года, а конкурирующий альянс Renault-Nissan-Mitsubishi довольствовался 3,14 млн машин и остался на четвёртом месте.

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Источник изображения: Business Korea

Теперь Hyundai и Kia по объёмам продаж уступают только Volkswagen с его 4 млн машин, проданных в первом полугодии, а также Toyota Motor с недосягаемыми для конкурентов 5,14 млн автомобилей. Если разделить количество проданных машин корейских марок между членами конгломерата, то на долю Hyundai придётся 1,879 млн штук, а Kia ограничится 1,42 млн экземпляров.

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В прошлом полугодии на пути прогресса авторынка стоял дефицит полупроводниковых компонентов, в результате Toyota сократила объёмы продаж на 6%, Volkswagen потерял 14%, Stellantis – 16%, а трио Renault-Nissan-Mitsubishi сократило продажи на 17,3%, но антилидером стала GM с 18,6%. При этом корейские производители потеряли всего 5,1% по сравнению с первой половиной прошлого года. Hyundai даже удалось стать вторым по величине поставщиком электромобилей на рынок США, уступив только Tesla. Модели на электротяге корейского производства пользуются популярностью и в Европе. Всё это способствовало укреплению позиций корейского гиганта на мировом автомобильном рынке.

#аналитика #автомобили #hyundai #kia
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