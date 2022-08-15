В конце прошлой недели власти США запретили поставку в КНР программного обеспечения, используемого для проектирования интегральных микросхем и электронных устройств. Как считают аналитики TrendForce, в краткосрочной перспективе китайские компании вполне смогут обходиться отечественным программным обеспечением Empyrean Technology, но в сфере передовой литографии оно откровенно отстаёт от американских аналогов.
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Через промежуток времени от трёх до пяти лет, как считают авторы прогноза, китайская полупроводниковая промышленность подойдёт к освоению 3-нм технологии, и если местные системы проектирования не обеспечат адекватного прогресса на этом направлении, то у китайских разработчиков возникнут серьёзные проблемы с созданием передовых чипов, использующих прогрессивную структуру транзисторов.