Компания OUKITEL представила новый смартфон. Он называется OUKITEL WP20 Pro и является улучшенной версией стандартной модели. Из обновлений новинка имеет более ёмкий аккумулятор, увеличенные объёмы памяти и большой дисплей.
Масса OUKITEL WP20 Pro составляет менее 300 граммов, то есть новинка оказалась легче многих конкурентов по ценовой категории в классе защищённых смартфонов. Защита корпуса соответствует военному стандарту американской армии MIL-STD-810H. Также заявлено соответствие стандартам IP69K и IP68. Новинка не боится ударов, воды, пыли, высоких температур и выдерживает падение с высоты до 1,5 метра на твёрдые поверхности.
Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составляет 6300 мА*ч. Производитель заявляет, что на полном заряде пользователь может в течение 55 часов разговаривать по телефону и 60 часов слушать музыку. Время автономной работы в режиме ожидания составляет 550 часов, то есть более трёх недель. Также смартфон можно использовать в качестве портативного аккумулятора для подзарядки других гаджетов за счёт поддержки OTG.
В арсенале OUKITEL WP20 Pro есть 5,93-дюймовый широкоформатный дисплей с соотношением сторон 18 к 9 и разрешением 720 x 1400 точек, что соответствует формату HD+. Спереди установлен фронтальный модуль на 5 МП. Разрешение основной камеры составляет 20 МП.
В основе нового смартфона лежит 12-нанометровый мобильный процессор MediaTek Helio A22, который дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Однокристальная система не поддерживает сетей пятого поколения. Также отметим наличие 64 ГБ хранилища, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 12.
Купить OUKITEL WP20 Pro на AliExpress в честь старта продаж можно по скидке за 110 долларов. Специальное предложение действует с 22 по 26 августа 2022 года. Новинка будет доступна в двух цветовых решениях: Calm Black и Eco Green.