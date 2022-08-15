Или престарелыми гражданами – главное, чтобы они не начали готовить из них пищу.

Новую пищу для размышлений о путях развития цивилизации в прошлом месяце предоставил Илон Маск (Elon Musk), чья статья на эту тему появилась в официальном издании одного из китайских ведомств, отвечающих за безопасность в сфере информационных технологий. Как поясняет Bloomberg, американский миллиардер коснулся в материале широкого спектра тем, не обойдя стороной и колонизацию Марса человеком.

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Источник изображения: Tesla

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Если же вернуться к теме разработки человекоподобных роботов Tesla, то сперва они будут выполнять рутинную работу, но со временем научатся косить траву на газонах, готовить пищу и ухаживать за престарелыми гражданами. В Японии, кстати, именно последняя сфера применения роботов является одной из самых актуальных. Местное население стремительно стареет по своему возрастному составу, при этом в стране немало долгожителей, и обеспечить им должный уход становится всё сложнее. В конце сентября Илон Маск обещал продемонстрировать работоспособный прототип человекоподобного робота Tesla Bot, а в следующем году производство таких роботов будет налажено на новом предприятии в Техасе.