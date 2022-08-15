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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA вернёт версию GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти на конвейер
Чтобы быстрее избавиться от накопившихся запасов чипов GA102.
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По информации MEGAsizeGPU, компания NVIDIA из-за необходимости быстрее реализовать появившиеся излишки графических процессоров GA102 решила вернуть на конвейер модификацию GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти, которая была представлена в январе, но выпускалась на протяжении ограниченного периода.

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Источник изображения: VideoCardz

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По сравнению с классической версией GeForce RTX 3080, эта не только предлагает увеличенный с 10 до 12 Гбайт объём памяти типа GDDR6X, но и 384-битную шину в сочетании с увеличенным количеством функциональных блоков. Рекомендованная цена GeForce RTX 3080 в версии с 12 Гбайт памяти так и не была названа, но в текущих условиях она и не имеет большого значения, ведь NVIDIA готова идти на уступки.

#nvidia #видеокарты #ampere #geforce rtx 30 #ga102 #geforce rtx 3080 12 гб
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