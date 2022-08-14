И это помешает добиться успеха на рынке США.

Тяговая батарея может определять до половины стоимости современного электромобиля, а потому повышение доступности такого типа транспортных средств во много определяется себестоимостью материалов и логистических услуг при изготовлении аккумуляторов. Как поясняет Business Korea, южнокорейские автопроизводители всё ещё сильно зависят от китайских поставщиков сырья для изготовления тяговых аккумуляторов, поскольку те контролируют около 70% мирового рынка.

реклама

Источник изображения: Hyundai Motor

В Китае добывается не весь перечень минералов, необходимых для производства литиевых батарей, но местные компании контролируют значительную часть рынка услуг по их переработке. Корейские производители батарей по многим сырьевым позициям зависят от поставок из Китая на 90% и выше. Всё это будет мешать представителям южнокорейского бизнеса расширять торговлю электромобилями в США, поскольку запускаемая с января следующего года программа субсидирования устанавливает чёткие требования к содержанию сырья из недружественных стран в тяговых батареях электромобилей, попадающих под действие программы.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

С 2023 года не менее 40% минералов, используемых при производстве батарей, должно будет поставляться из США или стран, с которыми у них есть соглашение о свободной торговле. К 2024 году порог будет повышен до 50%, а с 2027 года поднимется до 80%. Понятно, что даже наладив производство тяговых батарей в США, корейские компании не смогут претендовать на стимулирование собственных продаж американскими субсидиями, если сохранят нынешний уровень зависимости от китайского сырья.