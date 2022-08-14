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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейская автомобильная промышленность сильно зависит от китайского сырья для производства электромобилей
И это помешает добиться успеха на рынке США.
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Тяговая батарея может определять до половины стоимости современного электромобиля, а потому повышение доступности такого типа транспортных средств во много определяется себестоимостью материалов и логистических услуг при изготовлении аккумуляторов. Как поясняет Business Korea, южнокорейские автопроизводители всё ещё сильно зависят от китайских поставщиков сырья для изготовления тяговых аккумуляторов, поскольку те контролируют около 70% мирового рынка.

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Источник изображения: Hyundai Motor

В Китае добывается не весь перечень минералов, необходимых для производства литиевых батарей, но местные компании контролируют значительную часть рынка услуг по их переработке. Корейские производители батарей по многим сырьевым позициям зависят от поставок из Китая на 90% и выше. Всё это будет мешать представителям южнокорейского бизнеса расширять торговлю электромобилями в США, поскольку запускаемая с января следующего года программа субсидирования устанавливает чёткие требования к содержанию сырья из недружественных стран в тяговых батареях электромобилей, попадающих под действие программы.

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С 2023 года не менее 40% минералов, используемых при производстве батарей, должно будет поставляться из США или стран, с которыми у них есть соглашение о свободной торговле. К 2024 году порог будет повышен до 50%, а с 2027 года поднимется до 80%. Понятно, что даже наладив производство тяговых батарей в США, корейские компании не смогут претендовать на стимулирование собственных продаж американскими субсидиями, если сохранят нынешний уровень зависимости от китайского сырья.

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