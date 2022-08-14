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Новости Hardware Алексей Сычёв
Коробочные версии AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX добрались до японской розницы
Рабочая станция Lenovo к ним в нагрузку не предлагается.
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Очередные августовские выходные стали подходящим моментом, чтобы вспомнить подзабытое ремесло – регулярные виртуальные рейды по японским компьютерным магазинам. Издание AKIBA PC Hotline исправно оповещает читателей о новинках местной розницы, к концу этой недели оно подтвердило появление в продаже процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX, которые формально дебютировали в составе рабочих станций Lenovo ещё в марте текущего года, но только недавно им был открыт путь в розницу без подобной «дополнительной нагрузки».

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Как известно, розничные версии процессоров этой серии уже были замечены в ассортименте интернет-магазина Amazon, но японские репортёры позволяют изучить внешность их упаковок на одном плане со знаменитой «масштабной рукой».

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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К реализации в японской рознице официально допущены три модели процессоров этого семейства, старшая Ryzen Threadripper PRO 5995WX оценивается примерно в $7750, но нужно учитывать, что в Японии вся импортируемая электроника стоит довольно дорого. Модель Ryzen Threadripper PRO 5965WX оценивается в $2845. Две младшие модели предлагаются в ограниченных количествах, а сроки поступления в продажу старшей вообще не уточняются.

#amd #япония #amd ryzen threadripper
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