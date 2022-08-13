В обратную сторону вращается только одно из колёс.

Многие производители полноприводных электромобилей повышенной проходимости уже заявили о намерениях реализовать технологию «танкового разворота» на мягком дорожном покрытии, когда колёса по правому и левому борту вращаются во встречных направлениях. Машина буквально разворачивается на месте, хотя рулевое колесо при этом не поворачивается. Компания Rivian подобный трюк демонстрировала ещё три года назад, но теперь ценители марки на страницах тематического форума обнаружили свежую патентную заявку, которая позволяет понять, куда Rivian собирается двигаться в реализации подобной функции.

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Источник изображения: USPTO, Rivian

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Метод сокращения радиуса поворота получил обозначение «front dig mode». Он подразумевает, что передние колёса поворачиваются в сторону поворота и вращаются в одном направлении, в ту же сторону вращается и заднее колесо, расположенное на внешнем радиусе, а вот «внутреннее» заднее колесо вращается в противоположном направлении, создавая сопротивление и сокращая тем самым радиус разворота. По всей видимости, такой метод разворота проще реализовать не только с технической точки зрения, но и в плане требований, предъявляемых к мастерству водителя. Не факт, что Rivian быстро реализует такой режим в своих машинах, ведь тот же «танковый разворот» до сих пор не поддерживается ими, но компания хотя бы сможет обезопасить данную идею от копирования конкурентами.