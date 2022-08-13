Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Rivian запатентовала свой способ уменьшения радиуса разворота электрических внедорожников
В обратную сторону вращается только одно из колёс.
анонсы и реклама
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Многие производители полноприводных электромобилей повышенной проходимости уже заявили о намерениях реализовать технологию «танкового разворота» на мягком дорожном покрытии, когда колёса по правому и левому борту вращаются во встречных направлениях. Машина буквально разворачивается на месте, хотя рулевое колесо при этом не поворачивается. Компания Rivian подобный трюк демонстрировала ещё три года назад, но теперь ценители марки на страницах тематического форума обнаружили свежую патентную заявку, которая позволяет понять, куда Rivian собирается двигаться в реализации подобной функции.

реклама

Источник изображения: USPTO, Rivian

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Метод сокращения радиуса поворота получил обозначение «front dig mode». Он подразумевает, что передние колёса поворачиваются в сторону поворота и вращаются в одном направлении, в ту же сторону вращается и заднее колесо, расположенное на внешнем радиусе, а вот «внутреннее» заднее колесо вращается в противоположном направлении, создавая сопротивление и сокращая тем самым радиус разворота. По всей видимости, такой метод разворота проще реализовать не только с технической точки зрения, но и в плане требований, предъявляемых к мастерству водителя. Не факт, что Rivian быстро реализует такой режим в своих машинах, ведь тот же «танковый разворот» до сих пор не поддерживается ими, но компания хотя бы сможет обезопасить данную идею от копирования конкурентами.

#электромобили #rivian #патенты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Новой версии Porsche Taycan Turbo S удалось обойти Tesla на северной петле Нюрбургринга на две секунды
Симпатизировавший Tesla глава Volkswagen Герберт Дисс скоро отправится в отставку
Немецкая компания ZF начнёт осваивать рынок коммерческих электромобилей с Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 20
7
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
114
Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
13
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
15

Сейчас обсуждают

cupgrn
09:32
https://technoblender.com/amd-rdna-3-gpus-for-radeon-rx-7000-graphics-cards-detailed/ 7800 и 7700 на одном чипе будут 256 бит и 16 Гб, против rtx 3070 192 бит 12 гб, Амд не стали резать шину для 770...
Подробные характеристики графических процессоров AMD Navi 3X для Radeon RX 7000 — инсайд
Art Art
09:30
Она не 42 тыс руб, a 700 баков стоит и в США. Это очень важный момент, его надо осознать!
Топовая RX 6900 XT в США стоит $700 вместо $1 000
ЁЖИКвТUМАНЕ
09:30
Да ничем он не пользовался.Всё скопировал с других ресурсов и у него и ник говорящий,потому что он в этой теме полный ноль)
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
ЁЖИКвТUМАНЕ
09:26
Это если в упор гнать,а это надо только особо упоротым перфекционистам,для которых "жизненно необходим" прирост в 2-3%
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Konstantin_by
09:25
Забыл уточнить, что до этого была такая история asus z270-p(плата после майнинга) + 9100F. Процессор старой ревизии, поддерживал старый сокет. Потом продал за 100$ z270 и купил за 100$ Asus Maximus VI...
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
Dmitry Mitry
09:25
Я за 5 тысяч купил Dark Rock Pro 4 в конце того года на computeruniverse
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Bubble Gum
09:23
То есть все же материнки, и я так понял их не мало, на которых с 10 поколением процов работает второй слот М.2??? По другим брендам как найти модели? И как это описывается в мануале?
Второй M.2 слот неактивен на материнских платах B560 с процессором Intel 10th Gen
Сергей Андросов
09:22
Нет или ты не знаешь про них? Би квайт топ флоу, отводит тепло от процессора до 220 ватт TDP, есть ещё у ноктуа аналогичный TF кулер
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Алексей Шебеко
09:21
Да не будет никакого поса это чушь все , майнить и богатеть можно будет 1000 лет , сейчас кефир снова вырастет до 5 к и прескрано а лучше 10 к а еще эфир классик лупанет 1000 вот это будет успех и вид...
Стала известна точная дата перехода Эфира на PoS и блокировки майнинга на видеокартах
ЁЖИКвТUМАНЕ
09:15
Потому что рекламная компания этого кулера закончилась в прошлом месяце)
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем