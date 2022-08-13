Одновременно со стимулированием развития национальной полупроводниковой отрасли власти США продолжают ограничивать экспорт в третьи недружественные страны технологий американского происхождения, которые могут быть использованы против интересов этой страны на геополитической арене. Как сообщает Reuters, в новую версию правил экспортного контроля США попали новые технологии, доступ к которым страна хочет ограничить для своих внешнеполитических оппонентов.
реклама
Прежде всего, это технология создания полупроводниковых компонентов на подложке с использованием оксида галлия и алмазов. Чипы на такой подложке способны стабильно работать в сложных температурных условиях, что расширяет возможность их применения в оборонной сфере. Одновременно был ограничен экспорт программного обеспечения ECAD, используемого для проектирования электронных устройств и систем, устойчивых к воздействию радиации. Наконец, новые ограничения касаются и технологий разработки газотурбинных двигателей, которые могут быть использованы при создании гиперзвуковых ракет.