Двадцать миллиардов долларов США – это вам не шуточки!

Компания Hygon Information Technology была основана в 2014 году, и получила определённую известность за пределами Китая в качестве участника совместного предприятия с AMD, которое до 2019 года позволяло ей выпускать лицензионные клоны потребительских и серверных процессоров с архитектурой Zen первого поколения, причём фактическим изготовлением таких процессоров занимались те же предприятия, что изготавливали продукцию AMD. В китайских процессорах Hygon лишь был модифицирован блок, отвечающий за шифрование, чтобы соответствовать китайским национальным стандартам.

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В 2019 году власти США усмотрели в таком сотрудничестве угрозу для национальной безопасности, а потому поставки процессоров этой серии для нужд Hygon пришлось прекратить. Теперь, как поясняет Nikkei Asian Review, компания Hygon сосредоточена на самостоятельной разработке центральных процессоров и ускорителей систем машинного обучения. На эти нужды она тратит до 70% получаемой выручки.

Источник изображения: AnandTech

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В конце этой недели Hygon Information Technology удалось дебютировать в специальной секции Шанхайской фондовой бирже с публичным размещением акций. Уже на старте они продавались по цене почти в два раза выше запланированной, капитализация Hygon в итоге превысила $20 млрд. По всей видимости, инвесторы ожидают, что стремление властей КНР обеспечить независимость от зарубежных технологий позволит Hygon и другим разработчикам претендовать на получение существенных субсидий, потому и акции компании пользуются таким спросом.