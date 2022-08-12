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Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессор AMD с архитектурой Zen 4 и 96 ядрами появился на фотографии
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Имеющий доступ к инженерным образцам энтузиаст YuuKi_AnS на страницах Twitter сегодня опубликовал подвергнутое ретуши изображение серийного процессора AMD EPYC поколения Genoa с 96 вычислительными ядрами. И только по ранним публикациям на эту тему мы можем предполагать, что речь идёт о модели EPYC 9654P, которая готова предложить архитектуру Zen 4, 96 ядер и 192 потока, поддержку DDR5, PCI Express 5.0 и CXL. Для работы с процессором потребуются серверные материнские платы с разъёмом Socket SP5.

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Источник изображения: Twitter, YuuKi_AnS

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У модели EPYC 9654P диапазон рабочих частот составит от 2.0 до 2.15 ГГц, а уровень TDP не превысит 360 Вт, а вот флагманом линейки должен стать процессор EPYC 9664 с теми же 96 вычислительными ядрами, но с базовой частотой 2.25 ГГц и увеличенным до 400 Вт уровнем TDP. В серверных системах для охлаждения таких процессоров могут применяться как воздушные, так и жидкостные системы. По словам автора исходного фото, такие процессоры будут представлены одновременно с потребительскими AMD Ryzen 7000.

#amd #процессоры #epyc #amd zen 4 #genoa #socket sp5
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