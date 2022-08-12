Смартфоны в этот план не вошли.

Авторы материала на страницах ресурса Nikkei Asian Review предпочли вынести в заголовок жалобы руководства Huawei Technologies на возникшие перед компанией сложности в сегменте потребительской электроники, поскольку к уже пару лет преследующим её санкциям в этом году добавился спад спроса на смартфоны. Всё это в итоге позволяет Huawei считать текущий год самым сложным в истории компании.

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Выручка Huawei в первом полугодии сократилась на 5,9% до $44,8 млрд, а норма чистой прибыли снизилась с 9,8 до 5%. Поскольку бизнес по выпуску смартфонов Huawei давно страдает от различных факторов, компания в обозримом будущем собирается сосредоточиться на следующих направлениях деятельности: умное оборудование для офиса, товары для здорового образа жизни, умный дом, путешествия и развлечения.

Лишённая доступа к мощностям контрактных производителей чипов, компания Huawei Technologies осознаёт, что ей придётся инвестировать серьёзные средства в обеспечение самодостаточности на этом направлении, но собирается делать это размеренно и рационально. Не исключены и какие-то альянсы с другими компаниями, которые заинтересованы в повышении конкурентоспособности китайской полупроводниковой промышленности.

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Сейчас у Huawei около 30 клиентов в автомобильном сегменте, но компания собирается в текущем году удвоить инвестиции в профильные разработки до $1,5 млрд. Уже сейчас автомобильным направлением занимается коллектив из 7000 человек, сферы интересов Huawei охватывают как создание автомобильной электроники, так и технологий автономного вождения. Пока вложения в этот бизнес не приносят прибыли, компании приходится работать на перспективу.