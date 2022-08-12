Но AMD укрепила свои позиции до рекордного значения.

Представители Mercury Research предпочли выдавать информацию о состоянии рынка центральных процессоров во втором квартале по частям, поскольку сложившаяся картина давала много поводов для обсуждения. Прежде всего, по их словам, в настольном сегменте объёмы поставок процессоров последовательно упали на 30% ещё по итогам первого квартала, а во втором они сократились на более чем на 15% и достигли минимального значения с середины девяностых годов прошлого века.

реклама

Источник изображения: AMD

Конкретное количество отгруженных во втором квартале поставщиками центральных процессоров авторы исследования не называют, но поясняют, что многолетняя тенденция к переходу на ноутбуки в данном случае усугубилась ростом складских запасов после снижения спроса в начале года, поэтому новые процессоры покупались очень вяло. Даже в мобильном сегменте поставки по итогам второго квартала сократились на 30% в годовом сравнении. Всего же рынок x86-совместимых процессоров просел на 19%, что стало рекордом для всей 28-летней истории наблюдения за рынком экспертами Mercury Research.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Добавим, что методика подсчёта доли того или иного поставщика на рынке x86-совместимых процессоров подразумевает учёт даже процессоров для игровых консолей, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в такой статистике AMD по итогам второго квартала увеличила свою долю с 22,5 до 31,4% за прошедшие двенадцать месяцев. Это рекордная доля рынка для данной компании.