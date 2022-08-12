Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале объёмы поставок настольных процессоров рухнули до многолетнего минимума
Но AMD укрепила свои позиции до рекордного значения.
анонсы и реклама
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Представители Mercury Research предпочли выдавать информацию о состоянии рынка центральных процессоров во втором квартале по частям, поскольку сложившаяся картина давала много поводов для обсуждения. Прежде всего, по их словам, в настольном сегменте объёмы поставок процессоров последовательно упали на 30% ещё по итогам первого квартала, а во втором они сократились на более чем на 15% и достигли минимального значения с середины девяностых годов прошлого века.

реклама

Источник изображения: AMD

Конкретное количество отгруженных во втором квартале поставщиками центральных процессоров авторы исследования не называют, но поясняют, что многолетняя тенденция к переходу на ноутбуки в данном случае усугубилась ростом складских запасов после снижения спроса в начале года, поэтому новые процессоры покупались очень вяло. Даже в мобильном сегменте поставки по итогам второго квартала сократились на 30% в годовом сравнении. Всего же рынок x86-совместимых процессоров просел на 19%, что стало рекордом для всей 28-летней истории наблюдения за рынком экспертами Mercury Research.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Добавим, что методика подсчёта доли того или иного поставщика на рынке x86-совместимых процессоров подразумевает учёт даже процессоров для игровых консолей, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в такой статистике AMD по итогам второго квартала увеличила свою долю с 22,5 до 31,4% за прошедшие двенадцать месяцев. Это рекордная доля рынка для данной компании.

#amd #intel #аналитика #процессоры #amd ryzen #mercury research
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

SMIC не сократит расходы на расширение производства даже в условиях кризиса и санкций
В целом сроки поставок чипов сокращаются, но проблемы остаются
Apple не станет сокращать производственную программу по iPhone на этот год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
77
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
241
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
23
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 20
5
По волнам моей памяти: жестко и жестоко накажем злодеев вместе с Manhunt
5

Сейчас обсуждают

Никита Моисеенко
11:18
Пора охладить ваши зажравшиеся жопы, если топ тогда стоил меньше, чем топ сейчас - это не значит, что производители зажрались, всё же 7, 5 нанометров сложнее производить, чем 45 нм, да и производитель...
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
Никита Моисеенко
11:16
У АМД такой накрутки я не наблюдал, по сравнению с Нвидией
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
Лопшо Педунь
11:16
Все украинцы это Русские живущие на Окраине своей родины России. Украинской нации не существует, как впрочем и выдуманной страны украины.
Все еще первая космическая держава: спутники с плазменными двигателями оказались российскими
Никита Моисеенко
11:15
Какое доверие? Доверие к Интел? Её возможное повышение цен, то, что двухгодичные райзены иногда быстрее свежего 12-го поколения 2022 года, скорый анонс уже 7000 серии. АМД по двум фронтам отлично конк...
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
il-nul il-nul
11:15
И под этот праздник эффективные менеджеры Intel (короче дебилы бл©) решили поднять цены на процы
В прошлом квартале объёмы поставок настольных процессоров рухнули до многолетнего минимума
Дмитрий Фомин
11:10
Продал 2060 за 50к, бу 2 года, аж чуть не ночью приехал забирать "геймер"
В августе цены на видеокарты NVIDIA и AMD пойдут вниз — инсайд
Лопшо Педунь
11:10
не обращайте внимание на не местного дурачка, обратите внимание ему телек говорит а он с ним разговаривает
Все еще первая космическая держава: спутники с плазменными двигателями оказались российскими
LorDex
11:09
Ботяра палится. В какой такой "нашей"? Ты про свою хохляндию вещаешь?
Депутаты от ЛДПР предлагают повысить МРОТ с 15 до 30 тыс. рублей
Лопшо Педунь
11:08
Слова Леонова, всего лишь слова. А факты железные, что не были. Люди должны верить фактам, а не словам.
Все еще первая космическая держава: спутники с плазменными двигателями оказались российскими
LorDex
11:05
"А в среднем все едят голубцы."
Депутаты от ЛДПР предлагают повысить МРОТ с 15 до 30 тыс. рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем